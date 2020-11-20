Новый рекорд коронавируса зафиксировали в Украине. Фото:

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Статистика коронавируса в Украине ухудшается и 19 ноября был зафиксирован новый печальный рекорд.

Медики заявляют о 14 тыс. 575 новых случаях коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели вчера 549 детей и 613 медработников. В больницы попали 1 тыс. 728 человек, а 229 больных умерли. При этом 7 тыс. 845 пациентов смогли выздороветь. За сутки было осуществлено 70 тыс. 752 тестирований. Об этом 20 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 1 тыс. 391 больной, Днепропетровской — 1 тыс. 174 зараженных, Киевской — 1 тыс. 80 инфицированных, Хмельницкой — 805 больных и Сумской областях — 748 зараженных.

Степанов отметил, что за время пандемии в Украине коронавирусом заболели 598 тыс. 84 человек, а умерли 10 тыс. 598 украинцев. Преодолеть COVID-19 уже смогли 274 тыс. 324 человека.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 56 тыс. 594 случая;

Винницкая область —14 тыс. 857 случаев;

Волынская область — 20 тыс. 651 случай;

Днепропетровская область — 26 тыс. 202 случая;

Донецкая область —19 тыс. 223 случая;

Житомирская область — 25 тыс. 111 случаев;

Закарпатская область — 20 тыс. 827 случаев;

Запорожская область — 22 тыс. 225 случаев;

Ивано-Франковская область —30 тыс. 684 случая;

Киевская область — 28 тыс. 427 случаев;

Кировоградская область — 4 тыс. 52 случая;

Луганская область — 5 тыс. 474 случая;

Львовская область — 39 тыс. 916 случаев;

Николаевская область — 14 тыс. 181 случай;

Одесская область — 36 тыс. 53 случая;

Полтавская область —17 тыс. 403 случая;

Ровенская область — 27 тыс. 54 случая;

Сумская область — 20 тыс. 872 случая;

Тернопольская область — 24 тыс. 843 случая;

Харьковская область — 50 тыс. 252 случая;

Херсонская область — 8 тыс. 155 случаев;

Хмельницкая область — 25 тыс. 290 случаев;

Черкасская область — 16 тыс. 437 случаев;

Черновицкая область — 30 тыс. 143 случая;

Черниговская область — 13 тыс. 159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что первыми после получения Украиной вакцины будут вакцинироваться три группы риска — работники сферы здравоохранения, люди старше 65 лет и группа риска по здоровью, члены которой имеют сопутствующие заболевания.