Новий рекорд коронавірусу зафіксували в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n146755-novyy-rekord-koronavirusu-v-ukrayini-za-dobu-14-tys-575-hvoryh-infografika.html

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Статистика коронавірусу в Україні погіршується і 19 листопада був зафіксований новий сумний рекорд.

Медики заявляють про 14 тис. 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли вчора 549 дітей та 613 медпрацівників. До лікарень потрапили 1 тис. 728 осіб, а 229 хворих померли. При цьому 7 тис. 845 пацієнтів змогли одужати. За добу було здійснено 70 тис. 752 тестувань. Про це 20 листопада повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві — 1 тис. 391 хворий, Дніпропетровській — 1 тис. 174 заражених, Київській — 1 тис. 80 інфікованих, Хмельницькій — 805 хворих та Сумській областях — 748 заражених.

Степанов відзначив, що за час пандемії в Україні коронавірусом захворіли 598 тис. 84 осіб, а померли 10 тис. 598 українців. Подолати COVID-19 вже змогли 274 тис. 324 особи.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ — 56 тис. 594 випадки;

Вінницька область — 14 тис. 857 випадків;

Волинська область — 20 тис. 651 випадок;

Дніпропетровська область — 26 тис. 202 випадки;

Донецька область — 19 тис. 223 випадки;

Житомирська область — 25 тис. 111 випадків;

Закарпатська область — 20 тис. 827 випадків;

Запорізька область — 22 тис. 225 випадків;

Івано-Франківська область — 30 тис. 684 випадки;

Київська область — 28 тис. 427 випадків;

Кіровоградська область — 4 тис. 52 випадки;

Луганська область — 5 тис. 474 випадки;

Львівська область — 39 тис. 916 випадків;

Миколаївська область — 14 тис. 181 випадок;

Одеська область — 36 тис. 53 випадки;

Полтавська область — 17 тис. 403 випадки;

Рівненська область — 27 тис. 54 випадки;

Сумська область — 20 тис. 872 випадки;

Тернопільська область — 24 тис. 843 випадки;

Харківська область — 50 тис. 252 випадки;

Херсонська область — 8 тис. 155 випадків;

Хмельницька область — 25 тис. 290 випадків;

Черкаська область — 16 тис. 437 випадків;

Чернівецька область — 30 тис. 143 випадки;

Чернігівська область — 13 тис. 159 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що першими після отримання Україною вакцини вакцинуватимуться три групи ризику — працівники сфери охорони здоров’я, люди, старші 65 років та група ризику за здоров’ям, члени якої мають супутні захворювання.