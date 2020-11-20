Допросы лидеров Майдана в ГБР отменили две недели назад. Фото: ukraina.ru

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Государственное бюро расследований опровергло политические мотивы вызовов лидеров Майдана на допрос.

Информация о политических мотивах вызовов участников Революции Достоинства на допросы не соответствует действительности. Участников Евромайдана вызвали в ГБР в качестве свидетелей. Кроме того, вызовы этих лиц на допросы отменили из-за пандемии коронавируса еще две недели назад. Об этом сообщила пресс-служба Бюро.

Также сообщается, что Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Офисе генпрокурора заявили, что лидерам Евромайдана еще три недели назад направили повестки по допросам в связи с проведением в отношении осуществления «госпереворота», открытым по заявлению заместителя генпрокурора во времена президентства Виктора Януковича, а ныне депутата от ОПЗЖ Рената Кузьмина.

В частности, повестки получили мэр Киева Виталий Кличко, экс-премьер Арсений Яценюк, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-глава ВРУ Андрей Парубий.