Больной COVID-19 тренер спортзала не заразил 50 спортсменов. Фото: Velvet Minnick

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Эпидемия коронавируса не является препятствием в занятиях спортом. В США тренер спортзала, больной COVID-19 мог потенциально заразить 50 посетителей спортзала, но этого не произошло.

Перед открытием владелица заведения позаботилась о вентиляции помещений. Об этом пишет издание CNN.

44-летняя Велвет Минник является владельцем и главным тренером 460 Fitness в Блэксбурге, Вирджиния. Как и многие владельцы спортзалов, ей пришлось закрыть его в марте из-за коронавируса.

Перед повторным открытием она уделила внимание вопросу вентиляции помещения, а также правилам гигиены и дистанцированию, чтобы обеспечить максимальную безопасность спортсменов во время тренировок. Ей помогала в этом Линси Марр, профессор гражданской и экологической инженерии в Технологическом институте штата Вирджиния.

Я знала, что вирус передается в основном по воздуху, поэтому я подумала, что действительно важно иметь хорошую вентиляцию, чтобы никто не мог дышать вирусом, — сказала Марр.

Минник установила тренажеры для спортсменов у двери, что позволило каждому иметь 10 футов пространства. Также там начали использовать монитор углекислого газа для отслеживания его уровня в помещении.

Двуокись углерода — это выдыхаемый воздух, и это хороший индикатор того, сколько вирусов может накапливаться в воздухе, — пояснила Марр.

В сентябре Минник узнала, что один из ее тренеров плохо себя чувствует. Сначала он думал, что это просто аллергия, но вскоре потерял обоняние и вкус, и сдал положительный тест на коронавирус. Минник связалась со всеми 50 спортсменами и проверила их в течение двухнедельного периода. Несколько человек решили пройти тестирование, но у ни одного из них не появились симптомы болезни.

Напомним, для борьбы с COVID-19 в мире проводят регулярную уборку помещений. Однако, по мнению ученых, сейчас нет почти никаких доказательств того, что глубокая уборка уменьшает риск инфицирования. Ученые рекомендуют обратить внимание на вентиляцию воздуха.