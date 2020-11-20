Кулеба предложил должность посла Украины в США Оксане Маркаровой. Фото: pravda.com

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Ракурс

Оксану Маркарову, бывшего министра финансов Украины, предлагают на должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

Кандидатуру экс-главы Минфина президенту Владимиру Зеленскому предложил рассмотреть министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Процедура ее оформления уже запущена. Об этом дипломат сообщил на собственной странице в Facebook.

Кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой. Процедура ее оформления запущена, но традиционно занимает определенное время, — говорится в сообщении.

По словам Кулебы, в случае назначения Маркаровой Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которого хорошо знают и в администрации США, но и международном валютном фонде.

Глава МИД отметил, что нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко «является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял».

Как известно, в декабре 2019 года новым послом Украины в США стал Владимир Ельченко — дипломат с 30-летним стажем, который работал в Нью-Йорке и Вене. Также Ельченко был послом Украины в РФ и постоянным представителем Украины при ООН.

Напомним, в ноябре 2019 года тогдашний министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что Международный валютный фонд и Украина прекратят сотрудничество в 2023 году.