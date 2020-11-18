32 млн грн витратять для покращення інтернету в літаку Зеленського. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n146678-32-mln-grn-vytratyat-na-pokraschennya-internetu-v-litaku-zelenskogo.html

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Інтернет в літаку президента Володимира Зеленського покращать на понад 32 млн грн.

Покращенням супутникового інтернету на президентському борту займеться компанія «Etihad Airways Engineering LLC» із Об'єднаних Арабських Еміратів. Відповідний тендер проводив Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації Держспецзв’язку. Днями, 16 листопада, інститут заявив про намір укласти угоду з його переможцем, повідомляє ресурс «Наші гроші» з посиланням на систему «Прозорро».

Зазначається, що до грудня 2021 року компанія повинна буде модернізувати станцію супутникового зв’язку, котру встановлено на літаку Аirbus 319−115 із заводським номером 3260 та державним і реєстраційним знаками UR-ABA. Це один із літаків Державного авіаційного підприємства «Україна» Державного управління справами, яке забезпечує перельоти вищих посадовців держави, зокрема президента Володимира Зеленського.

Очікується, що інтернет на президентському літаку досягатиме максимальної швидкості в 50 Мбіт/с. Це дозволить зробити модернізована станція Honeywell JetWave.

У розслідуванні йдеться, що вартість договору на 15% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 38,01 млн грн. Закупівлю провели з третьої спроби. Раніше відкриті торги з очікуваною вартістю 38,01 млн грн. і 35,00 млн грн. не відбулись через подання менше двох тендерних пропозицій. Конкурували з компанії з ОАЕ фірми «Бейнлеумі Україна» та «Eclipse Global Connectivity» (Франція).

Раніше повідомлялося, що усі тендери Івано-Франківської Служби автодоріг на поточний середній ремонт доріг, які в 2020 році частково були профінансовані грошима Фонду з боротьби з коронавірусом, виграла фірма, яке належить людям з оточення олігарха Ігоря Коломойського.