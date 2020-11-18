Андрій Єрмак та Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n146677-mendel-rozpovila-pro-stan-zdorov-ya-zelenskogo-ta-iermaka-koronavirus-v-ukrayini.html

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Володимир Зеленський, президент України, почувається краще.

Юлія Мендель, прес-секретар Зеленського, повідомила про це в коментарі агентству «Укрінформ».

За її словами, стан здоров’я Зеленського щодня покращується.

Вже немає кашлю, він тримається бадьоро і продовжує працювати. Зокрема, проводить наради по селектору та міжнародні телефонні дзвінки, — зазначила Мендель.

Вона додала, що цього тижня заплановане проведення в онлайн-режимі подій за участі Зеленського.

Мендель також повідомила, що одужує і очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Ми сподіваємося, що вони якнайшвидше візьмуться за роботу у звичайному режимі, — зазначила вона.



Про виявлення коронавірусу в Зеленського та Єрмака стало відомо 9 листопада. Згодом в Офісі президента повідомили, що вони перебувають в ізольованих палатах в лікарні «Феофанія».

Нагадаємо, голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва нещодавно провела телефонну розмову із Зеленським.