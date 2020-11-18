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Андрій Єрмак та Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Мендель розповіла про стан здоров’я Зеленського та Єрмака — коронавірус в Україніhttps://racurs.ua/ua/n146677-mendel-rozpovila-pro-stan-zdorov-ya-zelenskogo-ta-iermaka-koronavirus-v-ukrayini.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, почувається краще.
Юлія Мендель, прес-секретар Зеленського, повідомила про це в коментарі агентству «Укрінформ».
За її словами, стан здоров’я Зеленського щодня покращується.
Вже немає кашлю, він тримається бадьоро і продовжує працювати. Зокрема, проводить наради по селектору та міжнародні телефонні дзвінки, — зазначила Мендель.
Вона додала, що цього тижня заплановане проведення в онлайн-режимі подій за участі Зеленського.
Мендель також повідомила, що одужує і очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
Ми сподіваємося, що вони якнайшвидше візьмуться за роботу у звичайному режимі, — зазначила вона.
Про виявлення коронавірусу в Зеленського та Єрмака стало відомо 9 листопада. Згодом в Офісі президента повідомили, що вони перебувають в ізольованих палатах в лікарні «Феофанія».
Нагадаємо, голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва нещодавно провела телефонну розмову із Зеленським.
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