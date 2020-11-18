Закон Зеленського про референдум рекомендували остаточно ухвалити. Фото: lexinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n146675-komitet-rekomenduvav-radi-uhvalyty-zakonoproekt-zelenskogo-pro-referendum.html

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Законопроект «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» під № 3612, ініціатором якого є президент Володимир Зеленський, рекомендували до ухвалення Верховною Радою в другому читанні.

Відповідне рішення 18 листопада ухвалив парламентський комітет з питань організації державної влади. «За» проголосували 18 членів комітету, а троє нардепів утрималися. Про це йшлося в трансляції засідання комітету, яка проводилася в YouTube.

Як відомо, законопроект про народовладдя передбачає чотири основних складових предмету, що може бути винесено на референдум:

внесення змін до Конституції, зокрема щодо виборів і референдуму;

питання загальнодержавного значення;

питання втрати чинності законів чи їхніх положень;

питання зміни території України.

Щоб унеможливити махінації в питаннях зміни території України робоча група передбачила «чотири запобіжники». Відтак, на референдум не можна буде винести питання, які суперечать Конституції та нормам міжнародного права; питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету чи територіальної цілісності, створення загроз нацбезпеці, розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі.

Також, на думку авторів законопроекту, не можна виносити на референдум питання податків, бюджету та амністії. Крім того, не передбачається обговорення питань, які віднесені до компетенції органів правопорядку — призначення винних чи винесення вироків.

Нагадаємо, наприкінці серпня у фракції «Слуга народу» заявляли, що на четвертій сесії Верховної Ради дев’ятого скликання планують у другому читанні ухвалити законопроект про всеукраїнський референдум.