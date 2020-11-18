Митна служба отримала нового керівника

Павло Рябікін, фото: LIGA.net

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Головою Державної митної служби став Павло Рябікін, котрий з березня 2017 року є гендиректором аеропорту «Бориспіль».

Відповідне рішення уряд ухвалив під час свого засідання сьогодні, 18 листопада.

Рябікін у минулому тричі ставав народним депутатом (як безпартійний у 2000−2002 та 2002−2005 роках, а також як представник «УДАРУ» у 2012−2014 роках).

У 2005−2006 роках Рабікін обіймав посаду заступника міністра транспорту та зв’язку України, у 2009−2010 роках — був надзвичайним і повноважним послом України в Данії.

У 2014−2015 роках він був заступником голови Київської міської державної адміністрації.

Також Рябікін брав участь у цьогорічних місцевих виборах — балотувався до Київської міської ради від «УДАРу».

Нагадаємо, уряд сьогодні також представив нового очільника Хмельницької облдержадміністрації. Ним став Сергій Гамалій, котрий раніше ніколи не був держслужбовцем чи членом партії.