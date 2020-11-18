Таможенная служба получила нового руководителя

Павел Рябикин, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n146674-tamojennaya-slujba-poluchila-novogo-rukovoditelya.html

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Главой Государственной таможенной службы стал Павел Рябикин, который с марта 2017 года является гендиректором аэропорта «Борисполь».

Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания сегодня, 18 ноября.

Рябикин в прошлом трижды становился народным депутатом (как беспартийный в 2000—2002 и 2002−2005 годах, а также в качестве представителя «УДАРа» в 2012—2014 годах).

В 2005—2006 годах Рабикин занимал должность заместителя министра транспорта и связи Украины, в 2009—2010 годах — был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Дании.

В 2014—2015 годах он был заместителем главы Киевской городской государственной администрации.

Также Рябикин участвовал в местных выборах 2020 года — баллотировался в Киевсовет от «УДАРа».

Напомним, правительство сегодня также представило нового главу Хмельницкой облгосадминистрации. Им стал Сергей Гамалий, который ранее никогда не был госслужащим или членом партии.