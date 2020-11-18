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Ракурс
Кабмин. Фото: Левый берег

Нового главу Хмельницкой ОГА представил Кабмин — кто он

18 ноя 2020, 15:37
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Кабинет министров Украины провел собеседование с кандидатом на должность главы Хмельницкой областной государственной администрации Сергеем Гамалием и назначил нового главу ОГА.

Во время онлайн-выступления он отметил, что получил образование в Высшей экономической школе в Варшаве, длительное время проживал в Польше. Никогда не был госслужащим или членом партии. Имеет логистическую компанию, занимался ресторанным бизнесом. Об этом стало известно во время заседания правительства.

По его словам, он планирует развивать область в туристической сфере, самым большим вызовом считает борьбу с эпидемией коронавируса. Также он собирается проанализировать местный бюджет и наполнить качественными кадрами новые органы на местах.

Наибольшими проблемами региона он считает получение предпринимателями возмещения НДС и поддержку бизнеса.


Также в Кабмине рассматривали много кадровых вопросов, в результате которых назначили:

Назначения Кабмина. Фото: ГончаренкоНапомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины назначил сразу трех новых глав областных государственных администраций. Новые руководители появятся в Одесской, Николаевской и Сумской областях. Среди новоявленных голов «засветились» бывшие нардепы и губернаторы времен Януковича.

Источник: Ракурс


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