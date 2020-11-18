Кабмін. Фото: Лівий берег

https://racurs.ua/ua/n146672-novogo-ochilnyka-hmelnyckoyi-oda-predstavyv-kabmin-hto-vin.html

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Кабінет міністрів України провів співбесіду з кандидатом на посаду очільника Хмельницької обласної державної адміністрації Сергієм Гамалієм та призначив нового очільника ОДА.

Він під час онлайн-виступу він зазначив, що має освіту Вищої економічної школи у Варшаві, тривалий час проживав у Польщі. Ніколи не був держслужбовцем чи членом партії. Має логістичну компанію, займався ресторанним бізнесом. Про це стало відомо під час засідання уряду.

За його словами, він планує розвивати область у туристичній сфері, найбільшим викликом вважає боротьбу епідемією коронавірусу. Також він збирається аналізувати місцевий бюджет та наповнювати якісними кадрами нові органи на місцях.

Найбільшими проблемами регіону він вважає отримання підприємцями відшкодування ПДВ та підтримку бізнесу.

Також у Кабміні розглядали багато кадрових питань, і ухвалили:

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України призначив одразу трьох нових голів Обласних державних адміністрацій. Нові очільники з’являться в Одеській, Миколаївській та Сумській областях. Серед новоявлених голів «засвітилися» колишні нардепи та губернатори часів Януковича.