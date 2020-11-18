Закон Зеленского о референдуме рекомендовали окончательно принять. Фото: lexinform.com.ua

https://racurs.ua/n146675-komitet-rekomendoval-rade-prinyat-zakonoproekt-zelenskogo-o-referendume.html

Ракурс

Законопроект «О народовластии через всеукраинский референдум» под № 3612, инициатором которого является президент Владимир Зеленский, рекомендовали к принятию Верховной Радой во втором чтении.

Соответствующее решение 18 ноября принял парламентский комитет по вопросам организации государственной власти. «За» проголосовали 18 членов комитета, а три нардепа воздержались. Об этом шла речь в трансляции заседания комитета, которая проводилась в YouTube.

Как известно, законопроект о народовластии предусматривает четыре основных составляющих предмета, что могут быть вынесены на референдум:

внесение изменений в Конституцию, в частности относительно выборов и референдума;

вопрос общегосударственного значения;

вопрос утраты в силу законов или их положений;

вопрос изменения территории Украины.

Чтобы исключить махинации в вопросах изменения территории Украины рабочая группа предусмотрела «четыре предохранителя». Следовательно, на референдум нельзя будет вынести вопросы, которые противоречат Конституции и нормам международного права; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета или территориальной целостности, создание угроз нацбезопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды.

Также, по мнению авторов законопроекта, нельзя выносить на референдум вопросы налогов, бюджета и амнистии. Кроме того, не предусматривается обсуждение вопросов, которые отнесены к компетенции органов правопорядка — назначение виновных или вынесение приговоров.

Напомним, в конце августа во фракции «Слуга народа» заявляли, что на четвертой сессии Верховной Рады девятого созыва планируют во втором чтении принять законопроект о всеукраинском референдуме.