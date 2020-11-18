Андрей Ермак и Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, чувствует себя лучше.

Юлия Мендель, пресс-секретарь Зеленского, сообщила об этом в комментарии агентству «Укринформ».

По ее словам, состояние здоровья Зеленского ежедневно улучшается.

Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности, проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки, — отметила Мендель.

Она добавила, что на этой неделе запланировано проведение в онлайн-режиме событий с участием Зеленского.

Мендель также сообщила, что выздоравливает и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Мы надеемся, что они как можно скорее возьмутся за работу в обычном режиме, — отметила она.



Об обнаружении коронавируса у Зеленского и Ермака стало известно 9 ноября. Впоследствии в Офисе президента сообщили, что они находятся в изолированных палатах в больнице «Феофания».

Напомним, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева недавно провела телефонный разговор с Зеленским.