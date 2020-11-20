Производитель назвал цену еще одной вакцины от коронавируса. Фото: life.pravda.com.ua

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Ракурс

Вакцина от коронавируса, разработанная фармацевтической компанией Janssen и принадлежащая американской корпорации Johnson&Johnson, может быть готова в 2021 году.

В компании говорят, что цена препарата составит ориентировочно 10 долл. Об этом сообщает агентство EFE.

Хоакин Дуато, заместитель председателя исполнительного комитета Johnson&Johnson недавно заявил, что вакцина от COVID-19 будет готова к массовому использованию в течение следующих шести месяцев.

Мы будем стремиться обеспечить доступ к вакцине на всех территориях, цена не будет превышать 10 долл. за вакцину, — рассказал он.

Ранее Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями разрешило проведение третьего этапа клинических испытаний вакцины Johnson&Johnson. На этом этапе вакцину испытывают на 60 тыс. добровольцах.

Кроме Испании препарат хотят испытать в восьми странах.

В компании Johnson&Johnson планируют изготовить более 1 млрд доз вакцин от COVID-19 до конца 2021 года.

Напомним, американская компания Moderna заявила, что эффективность ее вакцины-кандидата от коронавирусной болезни COVID-19, по предварительным данным, составляет 94,5%. Ранее о подобных результатах отчитывалась компания Pfizer.

Кроме того, вакцина, разработана британской компанией AstraZeneca, успешно прошла вторую фазу клинических испытаний.

Испытания препарата AZD1222 проводились не только с участием молодых добровольцев, но и пожилых жителей Великобритании.