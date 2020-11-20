ЄСПЛ став на сторону України щодо виплат пенсій в ОРДЛО. Фото: echr.com.ua

https://racurs.ua/ua/n146771-ievropeyskyy-sud-z-prav-ludyny-stav-na-storonu-ukrayiny-schodo-vyplat-pensiy-v-ordlo.html

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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) підтримав Україну у справі за позовом від групи пенсіонерів з Луганська про виплату пенсій на окупованих територіях Донбасу.

Суд визнав неприйнятним позов заявників. Відповідне рішення опублікували на сайті ЄСПЛ.

Заступник міністра юстиції, уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина зазначив, що позов подала група пенсіонерів з окупованого Луганська, які не змогли добитися поновлення виплат пенсій на території ОРДЛО. Перед цим вони оскаржили в українських судах постанову Кабміну № 595, яка зупинила виплату пенсій на окупованій території.

Адміністративні суди визнали, що Кабмін вийшов за межі своїх повноважень, однак відмовили відновити виплати жителям Луганська.

В ЄСПЛ вони скаржилися на порушення права на справедливий суд та права власності. Європейський суд у своєму рішенні визнав скаргу неприйнятною і необґрунтованою. У суді кажуть, що заявники не звернулися з позовами до відповідних судів.

Враховуючи зазначене, суд приймає аргумент уряду про те, що держава не могла бути обґрунтовано зобов’язана виконати рішення шляхом дій, що не були чітко вказані судом при прийнятті рішення, і заявники могли і повинні були звернутися з окремими позовами проти відповідних відповідачів для відстоювання своїх прав. Більш того, з обставин справи не випливає, і заявник не стверджує, що подання таких позовів стало б додатковим тягарем для них, — йдеться у п. 55 рішення суду.

Нагадаємо, що віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба відреагував на поданий в Раду законопроект про виплати пенсій на окупованих територіях Донбасу. Кулеба переконує, що перерахування пенсій на непідконтрольні уряду України ОРДЛО може відбуватися тільки після їх деокупації.