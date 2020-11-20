Система автофіксації порушень ПДР почала фіксувати порушення «євроблях». Фото: zik.ua

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Автофіксація порушень ПДР водіями «євроблях» почала діяти в Україні.

З вчорашнього дня, 19 листопада, водії-іноземці та українці, які користуються автомобілями на європейській реєстрації, нестимуть відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Ці порушення виявлятиме система автофіксації порушень ПДР. Про це 20 листопада заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За словами заступника очільника МВС, проект реалізували разом із Прикордонною службою. Співробітник ДПСУ при в’їзді авто на номерах іноземної реєстрації вносить в базу даних номер машини, ім’я та і паспортні дані водія. При порушенні шофером ПДР, система братиме його дані в базі прикордонників.

Геращенко додав, що винесені постанови про порушення правил дорожнього руху відправлятимуть прикордонникам, які пропонуватимуть водіям-порушникам сплатити штраф при виїзді з України. У разі відмови таким іноземцям буде заборонений в’їзд в Україну.

Якщо ж власник «євробляхи» — українець, який відмовляється виплачувати штраф, то документи направлятимуть за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.

Скажу також, що далеко не у всіх країнах Європи і Азії діє система, що дозволяє залучати до відповідальності водіїв, які приїжджають в країну на авто з іноземною реєстрацією. Але ми в Україні — це зробили! — заявив Геращенко.

Нагадаємо, представники «Слуги народу» зареєстрували у Верховній Раді три законопроекти, які передбачають пільгове розмитнення євроблях. Нормативні акти звільняють від сплати акцизного податку нові та вживані транспортні засоби з 1 січня 2021 року завдяки внесенню змін до Податкового та Митного кодексів.