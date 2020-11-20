Система автофиксации нарушений ПДД начала фиксировать нарушения «евроблях». Фото: zik.ua

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Автофиксация нарушений ПДД водителями «евроблях» начала действовать в Украине.

Со вчерашнего дня, 19 ноября, водители-иностранцы и украинцы, которые пользуются автомобилями на европейской регистрации, будут нести ответственность за нарушение правил дорожного движения. Эти нарушения будет выявлять система автофиксации нарушений ПДД. Об этом 20 ноября заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам заместителя главы МВД, проект реализовали вместе с Пограничной службой. Сотрудник ГПСУ при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, имя и паспортные данные водителя. При нарушении шофером ПДД, система будет брать его данные в базе пограничников.

Геращенко добавил, что вынесенные постановления о нарушении правил дорожного движения будут отправлять пограничникам, которые будут предлагать водителям-нарушителям оплатить штраф при выезде из Украины. В случае отказа таким иностранцам будет запрещен въезд в Украину.

Если же владелец «евробляхи» — украинец, который отказывается выплачивать штраф, то документы будут направлять по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания из-за ареста имущества или банковских счетов.

Скажу также, что далеко не во всех странах Европы и Азии действует система, что позволяет привлекать к ответственности водителей, которые приезжают в страну на авто с иностранной регистрацией. Но мы в Украине это сделали! — заявил Геращенко.

Напомним, представители «Слуги народа» зарегистрировали в Верховной Раде три законопроекта, которые предусматривают льготную растаможку евроблях. Нормативные акты освобождают от уплаты акцизного налога на новые и подержанные транспортные средства с 1 января 2021 года благодаря внесению изменений в Налоговый и Таможенный кодексы.