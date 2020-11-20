Штрафовать без предупреждения пообещали в полиции нарушителей закона о ношении масок

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Ракурс

Нарушителей закона об обязательном ношении масок пообещали в полиции штрафовать без предупреждения.

Президент Украины подписал закон о штрафах в 170−255 грн за игнорирование средств защиты или неправильное их ношение. В субботу документ вступит в силу.

В полиции Киевской области телеграм-каналу Pavlovskiy News сообщили, что правоохранители готовы контролировать выполнение нового требования: подробные инструкции еще не получили, поэтому опираться будут на пункты закона.

В них указано, что замеченные нарушители должны быть оштрафованы сразу. Поэтому предупреждать или просить надеть маску никого не будут.

Усиленное патрулирование также не планируется, поскольку все силы полиции и без того брошены на контроль за ситуацией на улицах.

Штраф предусматривается и за отсутствие масок в общественном транспорте. В полиции говорят, что сотрудников под прикрытием в маршрутки отправлять не будут. Планируется останавливать автобусы и в присутствии двух понятых составлять протоколы.

За нарушение «карантина выходного дня» в Украине на прошлых выходных закрыли 1,5 тыс. предприятий торговли, десятки ночных клубов и спортзалов.