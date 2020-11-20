Штрафувати без попередження пообіцяли в поліції порушників закону про носіння масок

https://racurs.ua/ua/n146769-shtrafuvaty-bez-poperedjennya-poobicyaly-v-policiyi-porushnykiv-zakonu-pro-nosinnya-masok.html

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Порушників закону про обов’язкове носіння масок пообіцяли в поліції штрафувати без попередження.

Президент України підписав закон про штрафи у 170−255 грн за ігнорування засобів захисту чи неправильне їх носіння. У суботу документ набуде чинності.

У поліції Київської області телеграм-спільноті Pavlovskiy News повідомили, що правоохоронці готові контролювати виконання нової вимоги: детальні інструкції ще не отримали, тому спиратися будуть на пункти закону.

У них зазначено, що помічені порушники повинні бути оштрафовані відразу. Тому попереджати з проханням надіти маску нікого не будуть.

Посиленого патрулювання не буде, оскільки всі сили поліції і без того кинуті на контроль за ситуацією на вулицях.

Штраф передбачається і за відсутність масок в громадському транспорті. У поліції кажуть, що співробітників під прикриттям в маршрутки відправляти не будуть. Планують зупиняти автобуси і в присутності двох понятих складати протоколи.

За порушення «карантину вихідного дня» в Україні минулого вікенду закрили 1,5 тис. закладів торгівлі, десятки нічних клубів та спортзалів.