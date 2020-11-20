Коли Україна підпише документи на отримання вакцини. Фото: rg.ru

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Україна до 7 грудня має підписати документи на отримання вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.

Київ розраховує одержати перший транш препарату у першому півріччі 2021 року. Ці розрахунки ґрунтуються на повідомленнях компаній, що входять до ініціативи COVAX та інформують про завершальні етапи досліджень нових вакцин та їхню реєстрацію найближчим часом. Питання отримання вакцини обговорили на засіданні глобальної ініціативи COVAX, яке відбулося 19 листопада. Про це 20 листопада заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в Києві.

За його словами, перший транш, який Україна отримає від COVAX, налічуватиме 1,2 млн доз. В першу чергу вакцинуватимуть людей із груп ризику — медичних працівників, людей віком понад 65 років та людей із супутніми хронічними хворобами.

Нагадаємо, домовленість по системі COVAX передбачає виділення 8 млн безкоштовних доз вакцини для України. При замовленні додаткових партій вакцину можна буде придбати за спеціальною. Одна доза вакцини може коштувати 7 дол., а курс вакцинації складається з введення двох доз — 14 дол.