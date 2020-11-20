Когда Украина подпишет документы на получение вакцины. Фото: rg.ru

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Украина до 7 декабря должна подписать документы на получение вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.

Киев рассчитывает получить первый транш препарата в первом полугодии 2021 года. Эти расчеты основываются на сообщениях компаний, входящих в инициативе COVAX и информируют о заключительных этапах исследований новых вакцин и их регистрацию в ближайшее время. Вопрос получения вакцины обсудили на заседании глобальной инициативы COVAX, которое состоялось 19 ноября. Об этом 20 ноября заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Киеве.

По его словам, первый транш, который Украина получит от COVAX, будет насчитывать 1,2 млн доз. В первую очередь будут вакцинирова ть людей из групп риска — медицинских работников, людей старше 65 лет и люди с сопутствующими хроническими болезнями.

Напомним, договоренность по системе COVAX предусматривает выделение 8 млн бесплатных доз вакцины для Украины. При заказе дополнительных партий вакцину можно будет приобрести по специальной. Одна доза вакцины может стоить 7 долл., а курс вакцинации состоит из введения двух доз — 14 долл.