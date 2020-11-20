ЕСПЧ принял сторону Украины относительно выплат пенсий в ОРДЛО. Фото: echr.com.ua

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поддержал Украину в деле по иску от группы пенсионеров из Луганска о выплате пенсий на оккупированных территориях Донбасса.

Суд признал неприемлемым иск заявителей. Соответствующее решение опубликовали на сайте ЕСПЧ.

Заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина отметил, что иск подала группа пенсионеров из оккупированного Луганска, которые не смогли добиться возобновления выплат пенсий на территории ОРДЛО. Перед этим они обжаловали в украинских судах постановление Кабмина № 595, которое остановило выплату пенсий на оккупированной территории.

Административные суды признали, что Кабмин вышел за пределы своих полномочий, однако отказали возобновить выплаты жителям Луганска.

В ЕСПЧ они жаловались на нарушение права на справедливый суд и права собственности. Европейский суд в своем решении признал жалобу неприемлемой и необоснованной. В суде говорят, что заявители не обратились с исками в соответствующие суды.

Учитывая указанное, суд принимает аргумент правительства о том, что государство не могло быть обоснованно обязано выполнить решение путем действий, которые не были четко указаны судом при принятии решения, и заявители могли и должны были обратиться с отдельными исками против соответствующих ответчиков для отстаивания своих прав. Более того, из обстоятельств дела не вытекает, и заявитель не утверждает, что представление таких исков стало бы дополнительной тягостью для них, — говорится в п. 55 решения суда.



Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отреагировал на поданный в Раду законопроект о выплатах пенсий на оккупированных территориях Донбасса.

Кулеба утверждает, что перечисление пенсий на неподконтрольные правительству Украины ОРДЛО может начаться только после их деоккупации.