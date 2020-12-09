Кейт Миддлтон и королева. Фото: Instagram

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Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, провела совместное мероприятие с британской королевой, Елизаветой II. Вчера вечером, 8 декабря, завершился королевский тур четы герцогов Кембриджских по Великобритании.

Финальной точкой их поездки стал Виндзор, где супруги встретились с другими членами королевской семьи. Об этом сообщает пресс-служба королевской пары в Instagram.

Кейт Миддлтон и ее муж, принц Уильям, присоединились к королеве Елизавете II, принцу Чарльзу, герцогине Камилле, принцу Эдварду и графине Уэссекской Софи на торжественном мероприятии, которое прошло перед Виндзорским дворцом.

Королевская семья прослушала рождественские композиции в исполнении оркестра благотворительной организации «Армия спасения». Герцог и герцогиня Кембриджские поприветствовали волонтеров и работников благотворительных организаций, которые будут оказывать помощь людям во время рождественских праздников.

Члены британской короны провели мероприятие для поднятия морального духа в стране во время пандемии, чтобы вернуть гражданам традиционное рождественское настроение во время декабрьских праздников.

Во время торжества Кейт Миддлтон предстала в зеленом пальто от Catherine Walker с воротником из искусственного меха от Troy London и сапогах от Ralph Lauren. Ее образ дополнили перчатки от Cornelia James, клатч от Alexander McQueen и бриллиантовые серьги из королевской коллекции. Герцогиня традиционно поддержала британских дизайнеров.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Уильям и герцогиня Кейт Миддлтон находятся в трехдневном туре по Великобритании. Лондонский вокзал Юстон они покинули в воскресенье вечером, 6 декабря. Кейт Миддлтон и принц Уильям на станции встретились с транспортниками и поблагодарили их за тяжелую работу во время эпидемии коронавируса. Поп-звезда 1980-х годов Шейкин Стивенс спел для всех свой хит Merry Christmas Everyone.