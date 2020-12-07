Принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в рождественский "коронавирусный тур"

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Принц Уильям и герцогиня Кейт Миддлтон находятся в трехдневном туре по Великобритании.

Лондонский вокзал Юстон они покинули в воскресенье, вечером 6 декабря, сообщил Твиттер королевской семьи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на станции встретились с транспортниками и поблагодарили их за тяжелую работу во время эпидемии коронавируса. Поп-звезда 1980-х годов Шейкин Стивенс спел для всех свой хит Merry Christmas Everyone.

Кейт для путешествия снова выбрала любимое зеленое пальто от Alexander McQueen. Его она надевала в январе во время поездки в Брэдфорд. Также герцогиня повязала шарф Maple Leaf от York Scarves, который на Etsy стоит 21,1 долл.

В пресс-релизе Кенсингтонского дворца отмечают, что герцогиня Кейт и принц Уильям проведут трехдневный тур на королевском поезде «перед рождественскими праздниками, чтобы отдать должное невероятной работе отдельных лиц и организаций, которые сделали все возможное в ответ на эпидемию коронавируса».

Во время путешествия супруги преодолеют более 2 тыс. км и посетят Англию, Шотландию и Уэльс. Уильям и Кейт встретятся с волонтерами, медиками, персоналом домов престарелых, учителями, школьниками и молодежью. Герцог и герцогиня Кембриджские хотят больше узнать об их опыте и работе, «которую они выполнили в течение этого нелегкого года».

Последняя остановка пары — Виндзор. Там у Кейт и Уильяма состоится встреча с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом.

Ранее мы сообщали, что принц Уильям переболел тяжелой формой коронавирусной болезни COVID-19 в апреле 2020 года.