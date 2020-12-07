Свой вариант «черного списка» Магнитского утвердили в ЕС

ЕС. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147428-svoy-variant-chernogo-spiska-magnitskogo-utverdili-v-es.html

Ракурс

Европейский Союз принял решение создать санкционный механизм за нарушение прав человека. Совет ЕС одобрил соответствующее решение.

Оно вступит в силу 10 декабря. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

and there the EU foreign ministers approved the EU human rights sanctions regime. will enter into force on 10 Dec. #MagnitskyAct#Russia#Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 7, 2020

Как известно, в октябре Европейская комиссия внесла предложение относительно будущего санкционного механизма ЕС за нарушение прав человека, по типу акта Магнитского в США. Новый санкционный механизм должен ускорить реагирование ЕС на нарушения прав человека во всем мире. Он предусматривает такие меры как замораживание активов и запрет на въезд.

Закон Магнитского — закон США, содержащий перечень российских чиновников, причастных к мошенничеству, преследованиям и нарушениям прав человека, в частности, связанных с делом компании «Hermitage Capital Management» и смертью российского адвоката Сергея Магнитского. Должностным лицам, причастным к делу Магнитского, запрещен въезд в США, также по отношению к ним введены санкции экономического характера — аресты имущества, коррупционных счетов.

Напомним, ранее мы сообщали, что новые санкции против РФ запланировали в Конгрессе Соединенных Штатов. Палата представителей приняла законопроект, который не допускает Россию на саммиты «Большой семерки» и предотвращает восстановлению формата G8. Документ запрещает правительству использовать федеральные средства для «поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ».