Свой вариант «черного списка» Магнитского утвердили в ЕС

Европейский Союз принял решение создать санкционный механизм за нарушение прав человека. Совет ЕС одобрил соответствующее решение.

Оно вступит в силу 10 декабря. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

and there the EU foreign ministers approved the EU human rights sanctions regime. will enter into force on 10 Dec. #MagnitskyAct#Russia#Ukraine