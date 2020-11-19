Новые санкции вводят Соединенные Штаты против России, фото — 24 канал

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Новые санкции против РФ запланировали в Конгрессе Соединенных Штатов. Палата представителей приняла законопроект, который не допускает Россию на саммиты «Большой семерки» (G7) и предотвращает восстановление формата G8.

Документ запрещает правительству использовать федеральные средства для «поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и возобновления G8 с участием РФ».

Ограничения прекратятся, когда госсекретарь и директор национальной разведки США смогут убедить законодателей в том, что Россия прекратила любое вмешательство в выборы в США или в других странах G7, государствах НАТО и ЕС, выполняет обязательства в рамках минских соглашений, прекратила незаконную оккупацию Крыму, Южной Осетии и Абхазии, а также вывела свои войска и вооружения из Приднестровья, сообщает «Голос Америки».

Инициативу рассмотрит Сенат, в котором большинство пока принадлежит республиканцам. В случае утверждения законопроекта верхней палатой он поступит на подпись президенту США.

Напомним, что РФ исключили из «Большой восьмерки» в 2014 году после аннексии Крыма.

Кроме того, Конгресс призвал Белый дом принять санкции из-за отравления Алексея Навального. Палата представителей приняла резолюцию, в которой осудила «явно целенаправленное отравление российского оппозиционера. Документ призывает госсекретаря США Майкла Помпео и министра финансов страны Стивена Мнучина воспользоваться их полномочиями в рамках «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» 2012 года и так называемого «Глобального акта о правах человека имени Магнитского».

Речь идет о санкциях против виновных в отравлении, а также против лиц, организовавших и планировавших это преступление. Среди прочего предложено заморозить их активы и запретить въезд в США.

Согласно официальной версии европейских медиков и токсикологов, Навального отравили боевым ядом «Новичок». Евросоюз ввел санкции против ряда россиян, которых считает причастным к отравлению Навального.