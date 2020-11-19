Нові санкції запроваджують Сполучені Штати проти Росії, фото — 24 канал

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Нові санкції проти РФ запланували у Конгресі Сполучених Штатів. Палата представників прийняла законопроект, який не допускає Росію на саміти «Великої сімки» (G7) і запобігає відновленню формату G8.

Документ забороняє уряду використовувати федеральні кошти для «підтримки або сприяння участі Росії в засіданнях G7 і відновлення G8 за участю РФ».

Обмеження припиниться, коли держсекретар і директор національної розвідки США зможуть запевнити законодавців у тому, що Росія припинила будь-яке втручання у вибори в США або в інших країнах G7, державах НАТО і ЄС, виконує зобов’язання в рамках мінських угод, припинила незаконну окупацію Криму, Південної Осетії і Абхазії, а також вивела свої війська і озброєння з Придністров’я, повідомляє «Голос Америки».

Ініціативу розгляне Сенат, у якому більшість поки належить республіканцям. У разі затвердження законопроекту верхньою палатою він надійде на підпис президентові США.

Нагадаємо, що РФ виключили з «Великої вісімки» у 2014 році після анексії Криму.

Крім того, Конгрес закликав Білий дім до санкцій через отруєння Олексія Навального. Палата представників прийняла резолюцію, у якій засудила «явно цілеспрямоване отруєння російського опозиціонера. Документ закликає держсекретаря США Майкла Помпео і міністра фінансів країни Стівена Мнучина скористатися їх повноваженнями в рамках «Акту про верховенство закону і підзвітності імені Сергія Магнітського» 2012 року і так званого «Глобального акта про права людини імені Магнітського».

Йдеться про санкції проти винних в отруєнні, а також проти осіб, які організували і планували це злочин. Серед іншого запропоновано заморозити їх активи і заборонити в’їзд у США.

Згідно з офіційною версією європейських медиків і токсикологів, Навального отруїли бойовим отрутою «Новичок». Євросоюз запровадив санкції проти низки росіян, яких вважає причетним до отруєння Навального.