Єрмак розповів, як йому «живеться» у «Феофанії»https://racurs.ua/ua/n146702-iermak-rozpoviv-yak-yomu-jyvetsya-u-feofaniyi.htmlРакурс
Андрій Єрмак, очільник Офісу президента, котрий нині хворіє на коронавірусну інфекцію COVID-19 та перебуває на лікуванні у столичній лікарні «Феофанія», заявив, що вже йде на поправку.
Вихідні були важкими, трохи випав з роботи… Йду на поправку і дуже сподіваюся невдовзі отримати свій негативний тест, — зазначив Єрмак у Фейсбук, запевняючи, що зараз почувається набагато краще.
Він нагадав, що останній тиждень провів у «Феофанії», оскільки у його житловому будинку неможливо було організувати необхідний рівень захисту зв’язку для переговорів.
Інакше, повірте, я б залишався вдома і працював звідти, — додав глава офісу Зеленського.
На його думку, краще працювати в офісі, аніж віддалено. Єрмак також нагадав, що у «Феофанії» відбулася низка надважливих телефонних розмов, зокрема радників лідерів країн «нормандського формату».
Будь-якій людині, навіть із богатирським здоров’ям, не можна жартувати з коронавірусом. Закликаю всіх дотримуватися рекомендацій МОЗ — носити маски, користуватися антисептиком і бути максимально обережними, — закликав Єрмак.
Він також висловив подяку українським лікарям.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський пізно ввечері 18 листопада оприлюднив новий відеоблог з «Феофанії», в якому закликав Петра Порошенка визначитися, ким він є — рятівником чи комерсантом. Екс-президент відповів Зеленському.