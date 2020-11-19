Єрмак розповів, як йому “живеться” у «Феофанії»

https://racurs.ua/ua/n146702-iermak-rozpoviv-yak-yomu-jyvetsya-u-feofaniyi.html

Ракурс

Андрій Єрмак, очільник Офісу президента, котрий нині хворіє на коронавірусну інфекцію COVID-19 та перебуває на лікуванні у столичній лікарні «Феофанія», заявив, що вже йде на поправку.

Вихідні були важкими, трохи випав з роботи… Йду на поправку і дуже сподіваюся невдовзі отримати свій негативний тест, — зазначив Єрмак у Фейсбук, запевняючи, що зараз почувається набагато краще.

Він нагадав, що останній тиждень провів у «Феофанії», оскільки у його житловому будинку неможливо було організувати необхідний рівень захисту зв’язку для переговорів.

Інакше, повірте, я б залишався вдома і працював звідти, — додав глава офісу Зеленського.

На його думку, краще працювати в офісі, аніж віддалено. Єрмак також нагадав, що у «Феофанії» відбулася низка надважливих телефонних розмов, зокрема радників лідерів країн «нормандського формату».

Будь-якій людині, навіть із богатирським здоров’ям, не можна жартувати з коронавірусом. Закликаю всіх дотримуватися рекомендацій МОЗ — носити маски, користуватися антисептиком і бути максимально обережними, — закликав Єрмак.



Він також висловив подяку українським лікарям.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський пізно ввечері 18 листопада оприлюднив новий відеоблог з «Феофанії», в якому закликав Петра Порошенка визначитися, ким він є — рятівником чи комерсантом. Екс-президент відповів Зеленському.