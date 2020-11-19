Зеленський назвав Порошенка комерсантом, екс-президент відповів

https://racurs.ua/ua/n146700-zelenskyy-nazvav-poroshenka-komersantom-eks-prezydent-vidpoviv.html

Ракурс

Володимир Зеленський пізно ввечері 18 листопада оприлюднив новий відеоблог, в якому закликав Петра Порошенка визначитися, ким він є — рятівником чи комерсантом. Екс-президент відповів Зеленському.

У своєму відеоблозі глава держави розповів про збільшення фінансування боротьби з коронавірусом, підтримку населення та бізнесу, ситуацію з ФОПами, співпрацю України з МВФ і підбив підсумки карантину вихідного дня. Зокрема, Зеленський згадав про роботу на карантині фітнес-клубу «5 елемент», який пов’язують з екс-главою держави.

На жаль, дехто вважає, що рішення уряду (про карантин вихідного дня — ред.) можна не виконувати. Вийшов один сюжет, мабуть всі дивилися, про роботу клубу, який належить синові одного з поліцейських начальників. Вже сьогодні його звільнили з Нацполіції, я дякую керівництву Нацполіції та МВС за оперативну та справедливу реакцію. Ми не діятимемо за принципом «друзям все, а ворогам — локдаун», санкції за порушення вихідного дня будуть однакові для всіх, це стосується і власника фітнес-клубу «5 елемент» (тут Зеленський, ймовірно, звертається до Порошенка — ред.). З одного боку кричите, що ситуація з розповсюдженням COVID-19 критична, з іншого сприяєте цьому. Вам треба вирішити — або ви рятівник, або комерсант, — заявив Зеленський.

Також президент закликав Порошенка «приберегти гроші на оплату штрафів», які виписуватимуть доки той «не навчиться поважати закон».

Треба буде сто штрафів — буде сто. Будемо в бюджет повертати усе, що ви вкрали за попередні роки, — заявив Зеленський.

Порошенко у Фейсбук стримано відреагував на звинувачення Зеленського.

Це вже агонія, Володимире Олександровичу. А про «повернути вкрадене з бюджету», тут ви абсолютно праві. Ваш міністр Уманський якраз розповів про ваше «Велике крадівництво», — написав Порошенко.

Нагадаємо, Зеленський свого часу й сам порушував карантин. 3 червня у Хмельницькому разом з місцевою владою та головним санітарним лікарем вони відвідали кав’ярню попри заборону.

14 листопада за порушення карантину вихідного дня на спорткомплекс «5 елемент» поліція наклала штраф та розпочала кримінальне провадження.