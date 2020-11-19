Зеленский назвал Порошенко коммерсантом, экс-президент ответил

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Ракурс

Владимир Зеленский поздно вечером 18 ноября обнародовал новый видеоблог, в котором призвал Петра Порошенко определиться, кто он — спасатель или коммерсант. Экс-президент ответил Зеленскому.

В своем видеоблоге глава государства рассказал об увеличении финансирования на борьбу с коронавирусом, поддержке населения и бизнеса, ситуации с ФОПами, сотрудничестве Украины с МВФ и подвел итоги карантина выходного дня. В частности, Зеленский вспомнил о работе на карантине фитнес-клуба «5 элемент», который связывают с экс-главой государства.

К сожалению, некоторые считают, что решение Кабмина (о карантине выходного дня — ред.) можно не выполнять. Вышел один сюжет о работе клуба, принадлежащего сыну одного из полицейских начальников. Уже сегодня его уволили из Нацполиции, я благодарю руководство Нацполиции и МВД за оперативную и справедливую реакцию. Мы не будем действовать по принципу «друзьям все, а врагам — локдаун», санкции за нарушение выходного дня будут одинаковы для всех, это касается и владельца фитнес-клуба «5 элемент» (здесь Зеленский, вероятно, обращается к Порошенко — ред.). С одной стороны кричите, что ситуация с распространением COVID-19 критическая, с другой — способствуете этому. Вам надо решить — вы или спасатель, или коммерсант, — заявил Зеленский.

Также президент призвал Порошенко «приберечь деньги на оплату штрафов», которые будут выписывать пока тот «не научится уважать закон».

Надо будет сто штрафов — будет сто. Будем в бюджет возвращать все, что вы украли за предыдущие годы, — заявил Зеленский.

Порошенко в Фейсбук сдержанно отреагировал на обвинения Зеленского.

Это уже агония, Владимир Александрович. А о «вернуть украденное из бюджета», здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский рассказал о вашем «Большом крадивныцтве», — написал Порошенко.

Напомним, Зеленский свое время и сам нарушал карантин. 3 июня в Хмельницком он вместе с чиновниками и главным санитарным врачом посетил кафе несмотря на запрет.

14 ноября за нарушение карантина выходного дня на спорткомплекс «5 элемент» полиция наложила штраф и начала уголовное производство.