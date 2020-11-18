19 ноября отмечают День синоптиков Украины. Фото: glavred.info

https://racurs.ua/n146699-19-noyabrya-otmechaut-den-sinoptikov-ukrainy-i-mejdunarodnyy-den-mujchin.html

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19 ноября православная церковь чтит святителя Павла Первого, патриарха Константинопольского. Также в этот день верующими почитается представление преподобного Варлаама Хутынского.

Народные приметы на 19 ноября:

Лед промерзает кучей на реке — в следующем году хлеба много будет.

Гладкий лед 19 ноября — стоит ожидать хороший урожай.

Снегопад 19 ноября — зима будет снежной.

Безветренная погода 19 ноября — скоро будут морозы.

Корова много молока дает — можно надеяться на хорошие надои даже зимой.

Гуси купаются в воде — жди оттепели.

19 ноября профессиональный праздник отмечают украинские синоптики, поскольку завтра — День работников гидрометеорологической службы Украины. Это праздник, установленный указом президента Украины № 208/2003 от 11 марта 2003 года. Синоптики регулярно собирают и обрабатывают данные о современном климате, его возможных колебаниях и изменениях в будущем, прогнозировании и предупреждении стихийных явлений.

Также 19 ноября отмечают Международный мужской день, а впервые дату отпраздновали в 1999 году. Инициатором праздника выступил доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии, который считал, что этот праздник подчеркнет положительную роль мужчин в семье и обществе.

В мире 19 ноября также отмечают Всемирный день туалета, День князя Княжества Монако, День стеклопроизводителя, Международный день отказа от курения и Международный день философии.

19 ноября в истории:

1190 год — основали Тевтонский орден.

1916 год — император Австро-Венгрии Франц Иосиф I предоставил автономию Восточной Галиции.

1921 год — Совет Народных Комиссаров УССР создала Укрмет — центральную метеорологическую службу республики.

1969 — бразильский футболист Пеле забил свой 1000-й гол в своем 909-м матче.

Напомним, 18 ноября в Украине профессиональный праздник отмечали сержанты Вооруженных сил Украины. А православная церковь 18 ноября чтила память святых мучеников Галактиона и Эпистимии.