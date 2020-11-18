19 листопада відзначають День синоптиків України та Міжнародний день чоловіківhttps://racurs.ua/ua/n146699-19-lystopada-vidznachaut-den-synoptykiv-ukrayiny-ta-mijnarodnyy-den-cholovikiv.htmlРакурс
19 листопада православна церква вшановує святителя Павла Першого, патріарха Константинопольського. Також цього дня вірянами вшановується представлення преподобного Варлаама Хутинського.
Народні прикмети на 19 листопада:
- Лід промерзає купою на річці — наступного року хліба багато буде.
- Гладкий лід 19 листопада — варто очікувати хороший урожай.
- Снігопад 19 листопада — зима буде сніжною.
- Безвітряна погода 19 листопада — незабаром будуть морози.
- Корова багато молока дає — можна сподіватися на хороші надої навіть взимку.
- Гуси купаються у воді — чекай відлиги.
19 листопада професійне свято відзначають українські синоптики, оскільки завтра — День працівників гідрометеорологічної служби України. Це свято, встановлене указом президента України № 208/2003 від 11 березня 2003 року. Синоптики регулярно збирають і обробляють дані про сучасний клімат, його можливі коливання та зміни в майбутньому, прогнозування та попередження стихійних явищ.
Також 19 листопада відзначають Міжнародний чоловічий день, а вперше дату відсвяткували в 1999 році. Ініціатором свята виступив доктор Джероме Тілуксінгх з університету Вест-Індії, який вважав, що це свято підкреслить позитивну роль чоловіків у сім’ї та суспільстві.
У світі 19 листопада також відзначають Всесвітній день туалету, День князя Князівства Монако, День скловиробника, Міжнародний день відмови від паління та Міжнародний день філософії.
19 листопада в історії:
- 1190 рік — заснували Тевтонський орден.
- 1916 рік — імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надав автономію Східній Галичині.
- 1921 рік— Ради Народних Комісарів УСРР створила Укрмет — центральну метеорологічна службу республіки.
- 1969 рік — бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол в своєму 909-му матчі.
Нагадаємо, 18 листопада в Україні професійне свято відзначали сержанти Збройних сил України. А православна церква 18 листопада вшановувала пам’ять святих мучеників Галактіона і Епістимії.