19 листопада відзначають День синоптиків України. Фото: glavred.info

https://racurs.ua/ua/n146699-19-lystopada-vidznachaut-den-synoptykiv-ukrayiny-ta-mijnarodnyy-den-cholovikiv.html

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19 листопада православна церква вшановує святителя Павла Першого, патріарха Константинопольського. Також цього дня вірянами вшановується представлення преподобного Варлаама Хутинського.

Народні прикмети на 19 листопада:

Лід промерзає купою на річці — наступного року хліба багато буде.

Гладкий лід 19 листопада — варто очікувати хороший урожай.

Снігопад 19 листопада — зима буде сніжною.

Безвітряна погода 19 листопада — незабаром будуть морози.

Корова багато молока дає — можна сподіватися на хороші надої навіть взимку.

Гуси купаються у воді — чекай відлиги.

19 листопада професійне свято відзначають українські синоптики, оскільки завтра — День працівників гідрометеорологічної служби України. Це свято, встановлене указом президента України № 208/2003 від 11 березня 2003 року. Синоптики регулярно збирають і обробляють дані про сучасний клімат, його можливі коливання та зміни в майбутньому, прогнозування та попередження стихійних явищ.

Також 19 листопада відзначають Міжнародний чоловічий день, а вперше дату відсвяткували в 1999 році. Ініціатором свята виступив доктор Джероме Тілуксінгх з університету Вест-Індії, який вважав, що це свято підкреслить позитивну роль чоловіків у сім’ї та суспільстві.

У світі 19 листопада також відзначають Всесвітній день туалету, День князя Князівства Монако, День скловиробника, Міжнародний день відмови від паління та Міжнародний день філософії.

19 листопада в історії:

1190 рік — заснували Тевтонський орден.

1916 рік — імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надав автономію Східній Галичині.

1921 рік— Ради Народних Комісарів УСРР створила Укрмет — центральну метеорологічна службу республіки.

1969 рік — бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол в своєму 909-му матчі.

Нагадаємо, 18 листопада в Україні професійне свято відзначали сержанти Збройних сил України. А православна церква 18 листопада вшановувала пам’ять святих мучеників Галактіона і Епістимії.