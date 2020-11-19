Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус підтвердили у понад 13 тис. осіб, Київ і Дніпропетровщина у лідерах

Коронавірус підтвердили у понад 13 тис. осіб, Київ і Дніпропетровщина в лідерах (ІНФОГРАФІКА)

19 лис 2020, 09:01
999

Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися — станом на ранок 19 листопада зафіксовано 13 тис. 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники, — про це у четвер в Фейсбук написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 1 тис. 531 особу;

  • летальних випадків — 257;

  • одужало — 7 тис. 400 осіб;

Коронавірус в УКраїні - динаміка поширення / Фото: РНБО

Коронавірус в УКраїні - динаміка поширення / Фото: РНБО

Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 впродовж середи виявили у:

  • Києві — 1 тис. 348;

  • Дніпропетровській області — 1 тис. 128;

  • Київській області — 786;

  • Запорізькій області — 748;

  • Черкаській області — 726.

18 листопада було здійснено 65,4 тис. тестувань (зокрема методом ПЛР — 40 тис. 585, методом ІФА — 24 тис. 817).

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ — 55 203 випадки;
  • Вінницька область — 14 532 випадки;
  • Волинська область — 20 150 випадків;
  • Дніпропетровська область — 25 028 випадків;
  • Донецька область — 18 790 випадків;
  • Житомирська область — 24 542 випадки;
  • Закарпатська область — 20 463 випадки;
  • Запорізька область — 21 481 випадок;
  • Івано-Франківська область — 30 091 випадок;
  • Київська область — 27 347 випадків;
  • Кіровоградська область — 3 931 випадок;
  • Луганська область — 5 385 випадків;
  • Львівська область — 39 229 випадків;
  • Миколаївська область — 13 769 випадків;
  • Одеська область — 35 440 випадків;
  • Полтавська область — 16 935 випадків;
  • Рівненська область — 26 442 випадки;
  • Сумська область — 20 124 випадки;
  • Тернопільська область — 24 552 випадки;
  • Харківська область — 49 618 випадків;
  • Херсонська область — 7 946 випадків;
  • Хмельницька область — 24 485 випадків;
  • Черкаська область — 15 759 випадків;
  • Чернівецька область — 29 612 випадків;
  • Чернігівська область — 12 656 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 583 тис. осіб, одужало — понад 266,4 тис. Коронавірус став причиною смерті 10 тис. 369 українців.

Коронавірус в УКраїні - динаміка поширення / Фото: РНБО


Дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних, — резюмував Степанов.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів