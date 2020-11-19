Коронавірус підтвердили у понад 13 тис. осіб, Київ і Дніпропетровщина в лідерах (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n146701-koronavirus-pidtverdyly-u-ponad-13-tys-osib-kyyiv-i-dnipropetrovschyna-u-liderah-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися — станом на ранок 19 листопада зафіксовано 13 тис. 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники, — про це у четвер в Фейсбук написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізовано — 1 тис. 531 особу;
летальних випадків — 257;
одужало — 7 тис. 400 осіб;
Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 впродовж середи виявили у:
Києві — 1 тис. 348;
Дніпропетровській області — 1 тис. 128;
Київській області — 786;
Запорізькій області — 748;
Черкаській області — 726.
18 листопада було здійснено 65,4 тис. тестувань (зокрема методом ПЛР — 40 тис. 585, методом ІФА — 24 тис. 817).
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ — 55 203 випадки;
- Вінницька область — 14 532 випадки;
- Волинська область — 20 150 випадків;
- Дніпропетровська область — 25 028 випадків;
- Донецька область — 18 790 випадків;
- Житомирська область — 24 542 випадки;
- Закарпатська область — 20 463 випадки;
- Запорізька область — 21 481 випадок;
- Івано-Франківська область — 30 091 випадок;
- Київська область — 27 347 випадків;
- Кіровоградська область — 3 931 випадок;
- Луганська область — 5 385 випадків;
- Львівська область — 39 229 випадків;
- Миколаївська область — 13 769 випадків;
- Одеська область — 35 440 випадків;
- Полтавська область — 16 935 випадків;
- Рівненська область — 26 442 випадки;
- Сумська область — 20 124 випадки;
- Тернопільська область — 24 552 випадки;
- Харківська область — 49 618 випадків;
- Херсонська область — 7 946 випадків;
- Хмельницька область — 24 485 випадків;
- Черкаська область — 15 759 випадків;
- Чернівецька область — 29 612 випадків;
- Чернігівська область — 12 656 випадків.
За весь час пандемії в Україні захворіло понад 583 тис. осіб, одужало — понад 266,4 тис. Коронавірус став причиною смерті 10 тис. 369 українців.
Дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних, — резюмував Степанов.