Коронавірус підтвердили у понад 13 тис. осіб, Київ і Дніпропетровщина у лідерах

https://racurs.ua/ua/n146701-koronavirus-pidtverdyly-u-ponad-13-tys-osib-kyyiv-i-dnipropetrovschyna-u-liderah-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися — станом на ранок 19 листопада зафіксовано 13 тис. 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники, — про це у четвер в Фейсбук написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 1 тис. 531 особу;

летальних випадків — 257;

одужало — 7 тис. 400 осіб;

Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 впродовж середи виявили у:

Києві — 1 тис. 348;

Дніпропетровській області — 1 тис. 128;

Київській області — 786;

Запорізькій області — 748;

Черкаській області — 726.

18 листопада було здійснено 65,4 тис. тестувань (зокрема методом ПЛР — 40 тис. 585, методом ІФА — 24 тис. 817).

Кількість захворювань в регіонах:

Київ — 55 203 випадки;

Вінницька область — 14 532 випадки;

Волинська область — 20 150 випадків;

Дніпропетровська область — 25 028 випадків;

Донецька область — 18 790 випадків;

Житомирська область — 24 542 випадки;

Закарпатська область — 20 463 випадки;

Запорізька область — 21 481 випадок;

Івано-Франківська область — 30 091 випадок;

Київська область — 27 347 випадків;

Кіровоградська область — 3 931 випадок;

Луганська область — 5 385 випадків;

Львівська область — 39 229 випадків;

Миколаївська область — 13 769 випадків;

Одеська область — 35 440 випадків;

Полтавська область — 16 935 випадків;

Рівненська область — 26 442 випадки;

Сумська область — 20 124 випадки;

Тернопільська область — 24 552 випадки;

Харківська область — 49 618 випадків;

Херсонська область — 7 946 випадків;

Хмельницька область — 24 485 випадків;

Черкаська область — 15 759 випадків;

Чернівецька область — 29 612 випадків;

Чернігівська область — 12 656 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 583 тис. осіб, одужало — понад 266,4 тис. Коронавірус став причиною смерті 10 тис. 369 українців.