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Коронавирус заразил свыше 13 тыс. украинцев, Киев и Днепропетровщина в лидерах

Коронавирус заразил свыше 13 тыс. украинцев, Киев и Днепропетровщина в лидерах (ИНФОГРАФИКА)

19 ноя 2020, 09:01
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться — по состоянию на утро 19 ноябре зафиксированы 13 тыс. 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболели 539 детей и 673 медработника, — об этом в четверг в Фейсбук написал министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1 тыс. 531 человек;

  • летальных случаев — 257;

  • выздоровели — 7 тыс. 400 человек;

Коронавирус в Украине - динамика распространения / Фото: СНБО

Коронавирус в Украине - динамика распространения / Фото: СНБО

Наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 в среду обнаружили в:

  • Киеве — 1 тыс. 348;

  • Днепропетровской области — 1 тыс. 128;

  • Киевской области — 786;

  • Запорожской области — 748;

  • Черкасской области — 726.

18 ноября было проведено 65,4 тыс. тестирований (в частности методом ПЦР — 40 тыс. 585, методом ИФА — 24 тыс. 817).

Число COVID-19 в регионах:

  • Киев — 55 203 случаи;
  • Винницкая область — 14 532 случая;
  • Волынская область — 20 150 случаев;
  • Днепропетровская область — 25 028 случаев;
  • Донецкая область — 18 790 случаев;
  • Житомирская область — 24 542 случая;
  • Закарпатская область — 20 463 случая;
  • Запорожская область — 21 481 случай;
  • Ивано-Франковская область — 30 091 случай;
  • Киевская область — 27 347 случаев;
  • Кировоградская область — 3 931 случай;
  • Луганская область — 5 385 случаев;
  • Львовская область — 39 229 случаев;
  • Николаевская область — 13 769 случаев;
  • Одесская область — 35 440 случаев;
  • Полтавская область — 16 935 случаев;
  • Ровенская область — 26 442 случая;
  • Сумская область — 20 124 случая;
  • Тернопольская область — 24 552 случая;
  • Харьковская область — 49 618 случаев;
  • Херсонская область — 7 946 случаев;
  • Хмельницкая область — 24 485 случаев;
  • Черкасская область — 15 759 случаев;
  • Черновицкая область — 29 612 случаев;
  • Черниговская область — 12 656 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело более 583 тыс. человек, выписаны — свыше 266,4 тыс. Коронавирус стал причиной смерти 10 тыс. 369 украинцев.

Коронавирус в Украине - динамика распространения / Фото: СНБО


Соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности — дистанции, ношения маски и использования санитайзера — спасает жизнь. Берегите себя и близких, — резюмировал Степанов.

Источник: Ракурс


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