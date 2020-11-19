Коронавирус заразил свыше 13 тыс. украинцев, Киев и Днепропетровщина в лидерах

https://racurs.ua/n146701-koronavirus-zarazil-svyshe-13-tys-ukraincev-kiev-i-dnepropetrovschina-v-liderah-infografika.html

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться — по состоянию на утро 19 ноябре зафиксированы 13 тыс. 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболели 539 детей и 673 медработника, — об этом в четверг в Фейсбук написал министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1 тыс. 531 человек;

летальных случаев — 257;

выздоровели — 7 тыс. 400 человек;

Наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 в среду обнаружили в:

Киеве — 1 тыс. 348;

Днепропетровской области — 1 тыс. 128;

Киевской области — 786;

Запорожской области — 748;

Черкасской области — 726.

18 ноября было проведено 65,4 тыс. тестирований (в частности методом ПЦР — 40 тыс. 585, методом ИФА — 24 тыс. 817).

Число COVID-19 в регионах:

Киев — 55 203 случаи;

Винницкая область — 14 532 случая;

Волынская область — 20 150 случаев;

Днепропетровская область — 25 028 случаев;

Донецкая область — 18 790 случаев;

Житомирская область — 24 542 случая;

Закарпатская область — 20 463 случая;

Запорожская область — 21 481 случай;

Ивано-Франковская область — 30 091 случай;

Киевская область — 27 347 случаев;

Кировоградская область — 3 931 случай;

Луганская область — 5 385 случаев;

Львовская область — 39 229 случаев;

Николаевская область — 13 769 случаев;

Одесская область — 35 440 случаев;

Полтавская область — 16 935 случаев;

Ровенская область — 26 442 случая;

Сумская область — 20 124 случая;

Тернопольская область — 24 552 случая;

Харьковская область — 49 618 случаев;

Херсонская область — 7 946 случаев;

Хмельницкая область — 24 485 случаев;

Черкасская область — 15 759 случаев;

Черновицкая область — 29 612 случаев;

Черниговская область — 12 656 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело более 583 тыс. человек, выписаны — свыше 266,4 тыс. Коронавирус стал причиной смерти 10 тыс. 369 украинцев.