Коронавирус заразил свыше 13 тыс. украинцев, Киев и Днепропетровщина в лидерах (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146701-koronavirus-zarazil-svyshe-13-tys-ukraincev-kiev-i-dnepropetrovschina-v-liderah-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться — по состоянию на утро 19 ноябре зафиксированы 13 тыс. 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболели 539 детей и 673 медработника, — об этом в четверг в Фейсбук написал министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы — 1 тыс. 531 человек;
летальных случаев — 257;
выздоровели — 7 тыс. 400 человек;
Наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 в среду обнаружили в:
Киеве — 1 тыс. 348;
Днепропетровской области — 1 тыс. 128;
Киевской области — 786;
Запорожской области — 748;
Черкасской области — 726.
18 ноября было проведено 65,4 тыс. тестирований (в частности методом ПЦР — 40 тыс. 585, методом ИФА — 24 тыс. 817).
Число COVID-19 в регионах:
- Киев — 55 203 случаи;
- Винницкая область — 14 532 случая;
- Волынская область — 20 150 случаев;
- Днепропетровская область — 25 028 случаев;
- Донецкая область — 18 790 случаев;
- Житомирская область — 24 542 случая;
- Закарпатская область — 20 463 случая;
- Запорожская область — 21 481 случай;
- Ивано-Франковская область — 30 091 случай;
- Киевская область — 27 347 случаев;
- Кировоградская область — 3 931 случай;
- Луганская область — 5 385 случаев;
- Львовская область — 39 229 случаев;
- Николаевская область — 13 769 случаев;
- Одесская область — 35 440 случаев;
- Полтавская область — 16 935 случаев;
- Ровенская область — 26 442 случая;
- Сумская область — 20 124 случая;
- Тернопольская область — 24 552 случая;
- Харьковская область — 49 618 случаев;
- Херсонская область — 7 946 случаев;
- Хмельницкая область — 24 485 случаев;
- Черкасская область — 15 759 случаев;
- Черновицкая область — 29 612 случаев;
- Черниговская область — 12 656 случаев.
За все время пандемии в Украине заболело более 583 тыс. человек, выписаны — свыше 266,4 тыс. Коронавирус стал причиной смерти 10 тыс. 369 украинцев.
Соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности — дистанции, ношения маски и использования санитайзера — спасает жизнь. Берегите себя и близких, — резюмировал Степанов.