Ермак рассказал, как ему «живется» в «Феофании»

https://racurs.ua/n146702-ermak-rasskazal-kak-emu-jivetsya-v-feofanii.html

Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента, который ныне болеет коронавирусной инфекцией COVID-19 и находится на лечении в столичной больнице «Феофания», заявил, что уже идет на поправку.

Выходные были тяжелыми, немного выпал из работы… Иду на поправку и очень надеюсь вскоре получить свой отрицательный тест, — отметил Ермак в Фейсбук, уверяя, что сейчас ему уже намного лучше.

Он напомнил, что последнюю неделю провел в «Феофании», поскольку в его жилом доме невозможно было организовать необходимый уровень защищенности связи для переговоров.

Иначе, поверьте, я бы оставался дома и работал оттуда, — добавил глава офиса Зеленского.

По его мнению, лучше работать в офисе, нежели удаленно. Ермак также напомнил, что в «Феофании» состоялся ряд сверхважных телефонных разговоров, в том числе советников лидеров стран «нормандского формата».

Любому человеку, даже с богатырским здоровьем, нельзя шутить с коронавирусом. Призываю всех соблюдать рекомендации Минздрава — носить маски, пользоваться антисептиком и быть максимально осторожными, — призвал Ермак.



Он также выразил благодарность украинским врачам.

Напомним, Владимир Зеленский поздно вечером 18 ноября обнародовал новый видеоблог, в котором призвал Петра Порошенко определиться, кто он — спасатель или коммерсант. Экс-президент ответил Зеленскому.