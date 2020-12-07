Свій варіант «чорного списку» Магнітського затвердили в ЄС

ЄС. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147428-sviy-variant-chornogo-spysku-magnitskogo-zatverdyly-u-ies.html

Ракурс

Європейський Союз прийняв рішення створити санкційний механізм за порушення прав людини. Рада ЄС схвалила відповідне рішення.

Воно набере чинності 10 грудня. Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк на своїй сторінці у Twitter.

and there the EU foreign ministers approved the EU human rights sanctions regime. will enter into force on 10 Dec. #MagnitskyAct#Russia#Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 7, 2020

Як відомо, у жовтні Європейська комісія внесла пропозицію щодо майбутнього санкційного механізму ЄС за порушення прав людини, на зразок акту Магнітського у США. Новий санкційний механізм має прискорити реагування ЄС на порушення прав людини у всьому світі. Він передбачає такі заходи як замороження активів та заборони на в’їзд.

Закон Магнітського — закон США, що містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини, зокрема, пов’язаних зі справою компанії «Hermitage Capital Management» та смертю російського адвоката Сергія Магнітського. Посадовим особам, причетним до справи Магнітського, заборонено в’їзд до США, також щодо них запроваджено санкції економічного характеру — арешти майна, корупційних рахунків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нові санкції проти РФ запланували у Конгресі Сполучених Штатів. Палата представників прийняла законопроект, який не допускає Росію на саміти «Великої сімки» і запобігає відновленню формату G8. Документ забороняє уряду використовувати федеральні кошти для «підтримки або сприяння участі Росії в засіданнях G7 і відновлення G8 за участю РФ».