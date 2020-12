Свій варіант «чорного списку» Магнітського затвердили в ЄС

Європейський Союз прийняв рішення створити санкційний механізм за порушення прав людини. Рада ЄС схвалила відповідне рішення.

Воно набере чинності 10 грудня. Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк на своїй сторінці у Twitter.

and there the EU foreign ministers approved the EU human rights sanctions regime. will enter into force on 10 Dec. #MagnitskyAct#Russia#Ukraine