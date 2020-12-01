МЗС Угорщини викличе українського посла через обшуки в голови Партії угорців України

До МЗС Угорщини викличуть посла України, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n147190-mzs-ugorschyny-vyklyche-ukrayinskogo-posla-cherez-obshuky-v-golovy-partiyi-ugorciv-ukrayiny.html

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МЗС Угорщини викличе посла України в Будапешті Любов Непоп через нещодавнє проведення обшуків в одного з лідерів угорської спільноти Закарпатської області, голови «Партії угорців України» Василя Брензовича.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

В Україні знову продовжуються незрозумілі політичні гойдалки з угорськими партіями та угорською меншістю. Через неприпустимість таких дій викликали посла України в Угорщині Любов Непоп, щоб висловити невдоволення діями керівництва України, — зазначив угорський міністр.

Також Сіяйрто повідомив, що планує зустрітися з представником НАТО і обговорити подальше блокування участі України в роботі зі структурами Альянсу.

Обшуки в Брензовича проводилися через кримінальне провадження щодо укладання фіктивних договорів на підрядні роботи благодійним фондом «Еган Еде», котрий він очолює.

Цей фонд СБУ підозрює в можливому втручанні у політичну ситуацію в Україні. Зокрема у прес-службі заявили, що під час обшуків виявили матеріали, які пропагують так звану «Велику Угорщину».

Нагадаємо, нещодавно в інтернеті з’явилося резонансне відео з новообраними депутатами Сюртівської громади Ужгородського району, які після прийняття присяги співали угорський гімн. З 22 депутатів цієї громади 12 є представниками «Партії угорців України».