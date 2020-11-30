Гімн Угорщини заспівали депутати в ОТГ на Закарпатті, фото — politarena.com.ua

https://racurs.ua/ua/n147181-gimn-ugorschyny-zaspivaly-pid-chas-prysyagy-deputaty-na-zakarpatti-video.html

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Скандал на Закарпатті — у Сюртівській громаді Ужгородського району голова з депутатами після присяги співали угорський гімн.

Це сталося 21 листопада — у День гідності і свободи України. Цього дня у Сюртівській ОТГ приймали присягу, після якої депутати заспівали угорський гімн.

Відповідне відео 30 листопада оприлюднили у спільноті «Закарпаття ТОП».

Зазначимо, що на оприлюдненому відео чутно, як люди співають на іноземній мові, мелодія не схожа на гімн України, але нагадує угорський.

У дописі відзначається, що колишній очільник Сюртівської сільської ради неодноразово фігурував у ЗМІ в контексті використання майна сільради і висловлювань про негативне ставлення українців до угорців.

Крім того, місцеві ЗМІ повідомляли про фальсифікацію виборів. Однак правоохоронні органи не залучали тодішнього главу сільради до кримінальної відповідальності.

У Сюртівську сільську раду обрано 22 депутатів: 12 — від політичної сили «КМКС «Партія угорців України», п’ятьох самовисуванців, трьох — від «За майбутнє" і двох — від «Слуги народу».

Нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура повідомив, що спрямував в СБУ депутатське звернення з вимогою перевірити факт виконання гімну іншої країни депутатами в ОТГ на Закарпатті.

Нагадаємо, що під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня виникла суперечка між українським та угорським зовнішньополітичними відомствами. МЗС України вручило послу Угорщини в Україні ноту протесту через факти політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій.

Глава МЗС Угорщини у день місцевих виборів в Україні, 25 жовтня, закликав підтримати Партію угорців — Товариство угорської культури Закарпаття.