«Ювентус» і «Динамо» розсудить арбітр-жінка — вперше в Лізі чемпіонів

https://racurs.ua/ua/n147180-uventus-i-dynamo-rozsudyt-arbitr-jinka-vpershe-v-lizi-chempioniv.html

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«Ювентус» і «Динамо» розсудить арбітр-жінка з Франції Стефані Фраппар. Жінці вперше доручили матчу у чоловічій Лізі чемпіонів.

Суддівська бригада на матчі буде усі з Франції. Фраппар — 36-років, її асистентками будуть Хішам Закрані і Мехді Рахмуні, а четвертий арбітр — Карім Абед.

Делегація «Динамо» 30 листопада прибула до Турина — за два дні до гри. На ранок вівторка запланована прогулянка, а перед виїздом на стадіон — ще одне теоретичне заняття.

Потім 1 грудня відбудуться регламентні передматчеві заходи — прес-конференція Мірчі Луческу і одного з гравців, а також тренування на «Ювентус Стедіум», перші 15 хвилин якого будуть відкритими для представників ЗМІ.

До складу делегації «Динамо» увійшли 24 футболісти:

Воротарі — Бойко, Нещерет, Бущан.

Захисники — Попов, Шабанов, Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора, Караваєв.

Півзахисники — Сидорчук, Белуце, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Цитаїшвілі, де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш.

Нападники — Супряга, Родрігес, Клейтон.

З різних причин до списку не потрапили Віталій Буяльський, Міккель Дуелунд, Олександр Тимчик, Микита Бурда.

Нагадаємо, поєдинок п’ятого туру ЛЧ «Ювентус» — «Динамо» відбудеться в середу, 2 грудня. Початок гри на «Ювентус Стедіум» — о 22:00 за київським часом.

Наразі «Динамо» та угорський «Ференцварош» — аутсайдери групи. Вони зіграють в Києві у заключному турі групового раунду.