«Ювентус» и «Динамо» рассудит арбитр женщина — впервые в Лиге чемпионов

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Ракурс

«Ювентус» из Турина и киевское «Динамо» рассудит арбитр-женщина из Франции Стефани Фраппар. Женщине впервые поручили матч в мужской Лиге чемпионов.

Судейская бригада на матчи будет вся из Франции. Фраппар — 36-лет, ее ассистентками будут Хишам Закрани и Мехди Рахмуни, а четвертый арбитр — Карим Абед.

Делегация «Динамо» 30 ноября прибыла в Турин — за два дня до игры. На утро вторника запланирована прогулка, а перед выездом на стадион — еще одно теоретическое занятие.

Затем 1 декабря состоятся регламентные предматчевые мероприятия — пресс-конференция Мирчи Луческу и одного из игроков, а также тренировка на «Ювентус Стэдиум», первые 15 минут которой будут открытыми для представителей СМИ.

В состав делегации «Динамо» вошли 24 футболиста:

Вратари: Бойко, Нещерет, Бущан.

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, мешкотно, Сирота, Кендзера, Караваев.

Полузащитники: Сидорчук, Белуце, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш.

Нападавшие: Супряга, Родригес, Клейтон.

По разным причинам в список не попали Виталий Буяльский, Миккель Дуелунд, Александр Тимчик, Никита Бурда.

Напомним, поединок пятого тура ЛЧ «Ювентус» — «Динамо» состоится в среду, 2 декабря. Начало игры на «Ювентус Стэдиум» — в 22.00 по киевскому времени.

Сейчас «Динамо» и венгерский «Ференцварош» — аутсайдеры группы. Они сыграют в Киеве в заключительном туре группового раунда.