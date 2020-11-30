Восстановление наказания за ложь в е-декларциях — в Раду внесли еще один закон, фото — Закон и бизнес

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Ракурс

На сайте Рады появился законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.

Представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря написала на своей странице в Фейсбук, что именно этот проект и будут рассматривать депутаты на этой неделе. Она положительно оценила перспективы его принятия.

Под документом подписались представители всех фракций и групп, кроме «Голоса». Среди авторов законопроекта есть спикер Дмитрий Разумков и глава фракции «слуг» Давид Арахамия.

Проект зарегистрирован под № 4441. Он передан на рассмотрение профильного комитета. Его авторы — члены рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса.

Законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности отдельно за умышленное непредставление декларации и за декларирование недостоверной информации.

Уголовная ответственность за ложь в электронной декларации начинается в случае, если разница между достоверными и недостоверными сведениями превышает 500 прожиточных минимумов, для «трудовых лиц» — 3 тыс. прожиточных минимумов.

За совершение уголовных преступлений в виде умышленного непредставления декларации и декларировании недостоверной информации предлагается предусмотреть штраф или общественные работы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (то есть исключается возможность лишения свободы).

В проекте расширяется круг должностей, которые предусматривают занятие ответственного или особо ответственного положения. В перечне есть и должности первого заместителя и заместителя директора НАБУ, главы НАПК и его заместителей, руководителя Офиса президента, его первого заместителя и заместителя.

«Ракурс» сообщал, что на прошлой неделе президент Владимир Зеленский внес законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях. Еще раньше в Раде создали рабочую группу, которая должна была до 1 декабря разработать законы по вопросам электронного декларирования и деятельности Конституционного суда.