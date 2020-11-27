Зеленский. Фото: РБК Украина

https://racurs.ua/n147077-zelenskogo-lishat-prava-naznachat-direktora-nabu.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины может потерять право назначать директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В Верховной Раде в пятницу, 27 ноября, зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» под № 4437.

Этим документом пытаться решить конституционный кризис, который возник после решения Конституционного суда Украины (КСУ). Текст законопроекта обнародовали на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается внести изменения в статьи 1 и 6 закона о НАБУ, которым:

определить, что НАБУ образуется и работает в соответствии с требованиями закона;

установить полномочием ВРУ принимать решение об увольнении директора НАБУ с должности при наличии оснований;

определить, что лицо, назначенное на должность директора НАБУ, продолжит выполнять свои полномочия до момента назначения нового директора.

Сейчас действующим законом о НАБУ предполагается, что ВРУ может принять решение об увольнении директора НАБУ с должности только при наличии определенного перечня оснований. При этом, чтобы запустить этот процесс, нужно внести предложение от трети народных депутатов Верховной Рады.

В то же время в предложенном законопроекте предлагается выбросить упоминание о президенте из закона о НАБУ, в том числе, в части его полномочий относительно назначения и увольнения с должности директора. Ожидается, что таким образом можно будет добиться стабильности функционирования НАБУ и обеспечить работу его руководства.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменения в Конституцию подготовила партия «Слуга народа». Согласно им, президенту предоставляется право назначать директора Национального антикоррупционного бюро.