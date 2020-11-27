Зеленського позбавлять права змінювати директора НАБУ

Зеленський. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n147077-zelenskogo-pozbavlyat-prava-zminuvaty-dyrektora-nabu.html

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Володимир Зеленський, президент України, може втратити право призначати директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). У Верховній Раді у п’ятницю, 27 листопада, зареєстрували законопроект про внесення змін до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» під № 4437.

Цим документом намагатимуться вирішити конституційну кризу, яка виникла після рішення Конституційного суду України (КСУ). Текст законопроекту оприлюднили на сайті Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, пропонується внести зміни до статей 1 і 6 закону про НАБУ, якими:

визначити, що НАБУ утворюється і працює відповідно до вимог закону;

встановити повноваження ВРУ приймати рішення про звільнення директора НАБУ з посади за наявності підстав;

визначити, що особа, призначена на посаду директора НАБУ, продовжить виконувати свої повноваження до моменту призначення нового директора.

Наразі чинним законом про НАБУ передбачається, що ВРУ може ухвалити рішення про звільнення директора НАБУ з посад лише за наявності певного переліку підстав. При цьому, щоб запустити цей процес, потрібно внести пропозицію від третини народних депутатів Верховної Ради.

Натомість у запропонованому законопроекті пропонується викинути згадку про президента із закону про НАБУ, у тому числі у частині його повноважень щодо призначення та звільнення з посади директора. Очікується, що таким чином можна буде досягти стабільності функціонування НАБУ та забезпечити роботу його керівництва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміни до Конституції підготувала партія «Слуга народу». Згідно з ними, президенту нададуть право призначати директора Національного антикорупційного бюро.