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Ракурс
Антоненко. Фото: 24 канал

Антоненко вирішив «іти на Ви» та засудив затягування розгляду справи Шеремета — фото листа

27 лис 2020, 19:12
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Андрій Антоненко, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, досі перебуває за ґратами, попри відсутність у слідства достовірних доказів проти нього.

Колишній доброволець та музикант досі перебуває у неволі, а судові справи навмисне затягуються. Про це повідомив сам Антоненко у своєму листі.

За його словами, розгляд його справи було пригальмовано через хворобу судді. Натомість нового служителя Феміди у справі Антоненку не представили, через що він має очікувати, поки суддя видужає, а справа зрушить з «мертвої точки».

Розумію, захворіла суддя. Так призначте іншу!!! Якого чорта я маю сидіти за ґратами і чекати невідомо чого? Відпустіть додому і хворійте скільки заманеться, і розглядайте ту огидну справу скільки заманеться, — обурився Антоненко.

Попри затягування справи, Антоненко додав, що не втрачає оптимізму, а тому готовий «боротися до останнього». Наприкінці свого листа він додав, що буде «йти на Ви», як це робив князь Олег за часів Київської Русі.


Лист Антоненка. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справа Шеремета перебуває на завершальній стадії. Шевченківський райсуд Києва під час свого засідання відібрав присяжних для розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Джерело: Ракурс


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