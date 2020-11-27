Антоненко. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n147076-antonenko-vyrishyv-ity-na-vy-ta-zasudyv-zatyaguvannya-rozglyadu-spravy-sheremeta-foto-lysta.html

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Андрій Антоненко, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, досі перебуває за ґратами, попри відсутність у слідства достовірних доказів проти нього.

Колишній доброволець та музикант досі перебуває у неволі, а судові справи навмисне затягуються. Про це повідомив сам Антоненко у своєму листі.

За його словами, розгляд його справи було пригальмовано через хворобу судді. Натомість нового служителя Феміди у справі Антоненку не представили, через що він має очікувати, поки суддя видужає, а справа зрушить з «мертвої точки».

Розумію, захворіла суддя. Так призначте іншу!!! Якого чорта я маю сидіти за ґратами і чекати невідомо чого? Відпустіть додому і хворійте скільки заманеться, і розглядайте ту огидну справу скільки заманеться, — обурився Антоненко.

Попри затягування справи, Антоненко додав, що не втрачає оптимізму, а тому готовий «боротися до останнього». Наприкінці свого листа він додав, що буде «йти на Ви», як це робив князь Олег за часів Київської Русі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справа Шеремета перебуває на завершальній стадії. Шевченківський райсуд Києва під час свого засідання відібрав присяжних для розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.