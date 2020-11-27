Тимошенко. Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n147075-tymoshenko-vypovnylosya-60-rokiv-chym-proslavylasya-zalizna-ledi-ukrayinskoyi-polityky.html

Ракурс

Юлія Тимошенко, найвідоміша жінка в українській політиці і двічі прем'єр-міністр, сьогодні, 27 листопада, святкує свій ювілей — їй виповнюється 60 років.

У зв’язку з цією подією «Ракурс» проаналізував, як склався шлях «Леді Ю» в українській політиці.

Юлія Тимошенко народилася 27 листопада 1960 року в Дніпропетровську. Вона залишається першою і єдиною жінкою прем'єр-міністром в історії України, а також першою жінкою, яка займала цей пост в країнах СНД.

Лідер партії «Батьківщина» увійшла в рейтинг журналу Forbes як третя за рівнем впливу жінка світу у 2005 році. Однак розпочала свій шлях Юлія Тимошенко ще у1996 році — вона була обрана депутатом по мажоритарному округу в Кіровоградській області.

На початку свого депутатства вона лояльно ставилася до тодішнього президента Леоніда Кучми, однак уже у 2000-му році вона перейшла в жорстку опозицію. Взимку 2001 року Тимошенко вперше посадили у СІЗО, де вона пробула майже півтора місяця.

У 2002 році Тимошенко створила в парламенті власну фракцію «Блок Юлії Тимошенко», а також вона представляла найбільш радикальну частину протестувальників під час Помаранчевої революції у 2004 році на чолі з Віктором Ющенком, що не вплинуло на те, що у роки президентства самого Ющенка вона знову перебувала в опозиції.



Більшу частину каденції Януковича вона була у в’язниці та піддалася політичним переслідуванням. У перші місяці президентства Петра Порошенка і Володимира Зеленського вона лояльно ставилася до влади, проте пізніше переходила в опозицію.



Вперше стала прем'єр-міністром в лютому 2005 року. На посаді прем'єра виконувала передвиборні обіцянки президента Ющенка про підвищення соціальних стандартів, проте під час її роботи спостерігалося стрімке уповільнення зростання економіки. Через це вона була відправлена у відставку.

Другий раз Тимошенко очолила уряд в листопаді 2007 року. В цей час вона намагалася втілити у життя передвиборну програму своєї партії, але через економічну кризу 2008 року витрати довелося різко урізати. Вона перебувала на посаді прем'єра до перемоги Віктора Януковича на президентських виборах.



Сама «залізна леді» української політики неодноразово намагалася стати президентом країни. Вперше вона стала кандидатом на найвищу державну посаду у 2010 році, але з невеликою перевагою її випередив тодішній лідер опозиції Янукович. Другий раз вона балотувалася у 2014 році, проте шансів на перемогу їй не залишалося. Третя спроба у 2019 році також виявилася провальною для Тимошенко — вона не змогла конкурувати з сильнішими кандидатами.

На цей час Юлія Тимошенко продовжує працювати у парламенті і очолює власну політсилу — «Батьківщина», яка представлена у більшості регіонів країни.



З ювілеєм політика поздоровили не тільки представники її власної політсили, а і політичні опоненти. Ірина Геращенко, співголова фракції «Європейська солідарність» у парламенті, також поділилася своїми поздоровленнями та побажаннями.



