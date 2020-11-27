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Тимошенко. Фото: РБК Украина

Тимошенко исполнилось 60 лет — чем прославилась «железная леди» украинской политики

27 ноя 2020, 18:33
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Юлия Тимошенко, самая известная женщина в украинской политике и дважды премьер-министр, сегодня, 27 ноября, празднует свой юбилей — ей исполняется 60 лет.

В связи с этим событием «Ракурс» проанализировал, как сложился путь «Леди Ю» в украинской политике.

Юлия Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в Днепропетровске. Она остается первой и единственной женщиной премьер-министром в истории Украины, а также первой женщиной, занимавшей этот пост в странах СНГ.

Лидер партии «Батькивщина» вошла в рейтинг журнала Forbes как третья по уровню влияния женщина мира в 2005 году. Однако начала свое «восхождение» Юлия Тимошенко еще в 1996 году — она была избрана депутатом по мажоритарному округу в Кировоградской области.

В начале своего депутатства она лояльно относилась к тогдашнему президенту Леониду Кучме, однако уже в 2000-м году она перешла в жесткую оппозицию. Зимой 2001 года Тимошенко впервые посадили в СИЗО, где она пробыла почти полтора месяца.

В 2002 году Тимошенко создала в парламенте собственную фракцию «Блок Юлии Тимошенко», а также она представляла наиболее радикальную часть протестующих во время Оранжевой революции в 2004 году во главе с Виктором Ющенко. В то же время, в годы президентства самого Ющенко она снова находилась в оппозиции.

Известный образ Тимошенко с косой. Фото: РБК Украина

Большую часть каденции Януковича она находилась в тюрьме и подверглась политическому преследованию. В первые месяцы президентства Петра Порошенко и Владимира Зеленского лояльно относилась к власти, однако позже перешла в оппозицию.

Впервые стала премьер-министром в феврале 2005 года. На посту премьера выполняла предвыборные обещания президента Ющенко о повышении социальных стандартов, однако во время ее работы наблюдалось стремительное замедление роста экономики. Из-за этого она была отправлена в отставку.

Юлия Тимошенко во время Оранжевой революции. Фото: РБК Украина

Второй раз Тимошенко возглавила правительство в ноябре 2007 года. В это время она пыталась воплотить в жизнь предвыборную программу своей партии, но из-за экономического кризиса 2008 года пришлось резко урезать расходы. Находилась на посту премьера до победы Виктора Януковича на президентских выборах.

Тимошенко во время выступления на Майдене. Фото: Интерфакс Украина

Сама «железная леди» украинской политики неоднократно пыталась стать президентом страны. Впервые она стала кандидатом на высшую государственную должность в 2010 году, но с небольшим перевесом ее опередил тогдашний лидер оппозиции Янукович. Второй раз она баллотировалась в 2014 году, однако шансов на победу ей не оставалось. Третья попытка в 2019 году также оказалась провальной для Тимошенко — она не смогла конкурировать с более сильными кандидатами.


На данный момент Юлия Тимошенко продолжает работать в парламенте и возглавляет собственную политсилу — «Батькивщина», которая представлена в большинстве регионов страны.

С юбилеем политика поздравили не только представители ее собственной политсилы, а и политические оппоненты. Ирина Геращенко, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в парламенте, также поделилась своими поздравлениями и пожеланиями.

Поздравление Геращенко. Скриншот: Facebook

Источник: Ракурс


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