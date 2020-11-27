Тимошенко. Фото: РБК Украина

https://racurs.ua/n147075-timoshenko-ispolnilos-60-let-chem-proslavilas-jeleznaya-ledi-ukrainskoy-politiki.html

Ракурс

Юлия Тимошенко, самая известная женщина в украинской политике и дважды премьер-министр, сегодня, 27 ноября, празднует свой юбилей — ей исполняется 60 лет.

В связи с этим событием «Ракурс» проанализировал, как сложился путь «Леди Ю» в украинской политике.

Юлия Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в Днепропетровске. Она остается первой и единственной женщиной премьер-министром в истории Украины, а также первой женщиной, занимавшей этот пост в странах СНГ.

Лидер партии «Батькивщина» вошла в рейтинг журнала Forbes как третья по уровню влияния женщина мира в 2005 году. Однако начала свое «восхождение» Юлия Тимошенко еще в 1996 году — она была избрана депутатом по мажоритарному округу в Кировоградской области.

В начале своего депутатства она лояльно относилась к тогдашнему президенту Леониду Кучме, однако уже в 2000-м году она перешла в жесткую оппозицию. Зимой 2001 года Тимошенко впервые посадили в СИЗО, где она пробыла почти полтора месяца.

В 2002 году Тимошенко создала в парламенте собственную фракцию «Блок Юлии Тимошенко», а также она представляла наиболее радикальную часть протестующих во время Оранжевой революции в 2004 году во главе с Виктором Ющенко. В то же время, в годы президентства самого Ющенко она снова находилась в оппозиции.





Большую часть каденции Януковича она находилась в тюрьме и подверглась политическому преследованию. В первые месяцы президентства Петра Порошенко и Владимира Зеленского лояльно относилась к власти, однако позже перешла в оппозицию.

Впервые стала премьер-министром в феврале 2005 года. На посту премьера выполняла предвыборные обещания президента Ющенко о повышении социальных стандартов, однако во время ее работы наблюдалось стремительное замедление роста экономики. Из-за этого она была отправлена в отставку.





Второй раз Тимошенко возглавила правительство в ноябре 2007 года. В это время она пыталась воплотить в жизнь предвыборную программу своей партии, но из-за экономического кризиса 2008 года пришлось резко урезать расходы. Находилась на посту премьера до победы Виктора Януковича на президентских выборах.





Сама «железная леди» украинской политики неоднократно пыталась стать президентом страны. Впервые она стала кандидатом на высшую государственную должность в 2010 году, но с небольшим перевесом ее опередил тогдашний лидер оппозиции Янукович. Второй раз она баллотировалась в 2014 году, однако шансов на победу ей не оставалось. Третья попытка в 2019 году также оказалась провальной для Тимошенко — она не смогла конкурировать с более сильными кандидатами.

На данный момент Юлия Тимошенко продолжает работать в парламенте и возглавляет собственную политсилу — «Батькивщина», которая представлена в большинстве регионов страны.

С юбилеем политика поздравили не только представители ее собственной политсилы, а и политические оппоненты. Ирина Геращенко, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в парламенте, также поделилась своими поздравлениями и пожеланиями.



