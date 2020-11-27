Белый пингвин обнаружен впервые в истории Галапагосских островов — интересные новости о животных

Уникальный белый пингвин обнаружен впервые в истории Галапагосов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n147074-unikalnyy-belyy-pingvin-obnarujen-vpervye-v-istorii-galapagosov-video.htmlРакурс
Уникальный белый пингвин обнаружен впервые в истории Галапагосских островов — его увидел местный гид на острове Исабела во время экскурсии.
Белый галапагосский пингвин (Spheniscus mendiculus) попал в объектив камеры первый раз за весь период наблюдения за островами, пишет Daily Mail.
Вид птицы пока еще официально не подтвержден, однако на территории архипелага обитают лишь галапагосские пингвины. У этих птиц обычно черная голова и две белые полосы, идущие от глаз к подбородку. Птицы также отличаются черной полосой на шее. Белый цвет этого пингвина, вероятно, вызван лейцизмом, состоянием, при котором частично или полностью отсутствует пигментация перьев.
Лейцизм отличается от альбинизма тем, что глаза и клюв птиц имеют нормальный цвет. На территории Галапагосских островов ранее фиксировались случаи альбинизма и лейцизма среди акул, ящериц, лобстеров и птиц.