Унікального білого пінгвіна виявили вперше в історії Галапагосів

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Ракурс

Унікального білого пінгвіна виявили вперше в історії Галапагоських островів — його побачив місцевий гід на острові Ісабела під час екскурсії.

Білий пінгвін галапагоський (Spheniscus mendiculus) потрапив в об'єктив камери перший раз за весь період спостереження за островами, пише Daily Mail.

Вид птиці поки ще офіційно не підтверджено, однак на території архіпелагу мешкають лише галапагоські пінгвіни. У цих птахів зазвичай чорна голова і дві білі смуги, які йдуть від очей до підборіддя. Птахи також відрізняються чорною смугою на шиї. Білий колір цього пінгвіна, ймовірно, спричинений лейцизмом, станом, за якого частково або повністю відсутня пігментація пір’я.

Лейцизм відрізняється від альбінізму тим, що очі і дзьоб птахів мають нормальний колір. На території Галапагоських островів раніше фіксувалися випадки альбінізму і лейцизму серед акул, ящірок, лобстерів і птахів.