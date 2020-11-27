Погода на 28 листопада. Фото: Istock

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Погода в Україні 28 листопада очікується прохолодна та переважно похмура, у деяких регіонах пройдуть дощі та снігопади. Температура повітря прогріється до +12°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від 0° до +12°. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють південно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 28 листопада буде похмурою, очікується дощ та мокрий сніг. Вночі повітря буде холодним та сягне відмітки +2°, а вдень очікується +4° тепла.

Погода в Харкові у найближчу добу буде дещо теплішою, але небо затягнуть хмари, можливий дощ. Температура повітря вночі складе від +2° до +4°, а вдень стовпчики термометра піднімуться до +7° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть сонячними, без опадів. Температура повітря вночі складе від −1 до +1° тепла, а вдень повітря прогріється до 4−6° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується дощова та сніжна. Температурні показники будуть такими: уночі −1−1° тепла, а вдень — 0−2° вище нуля.

Погода в Карпатах 28 листопада прогнозується морозна та сніжна. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −1° до +1° тепла, а вдень складе 0−2° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 28 листопада прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в грудні 2020 року буде на 1−1,5° теплішою середніх багаторічних значень. Водночас місячна кількість опадів становитиме 32−82 мм, в на Закарпатті та в горах Криму — до 108−132 мм, що є в межах середніх багаторічних значень.